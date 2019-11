Taylor Mega gioca a calcio così: senza vestiti. E il lato B in primo piano lascia di stucco. “Una vera bomber”

Le sue foto sono quasi sempre bollenti e da censura. Il suo fisico è stratosferico, infatti le sue forme sono davvero perfette. Stiamo parlando dell’influencer Taylor Mega, che spesso l’abbiamo ammirata anche nei programmi di Barbara D’Urso, la quale con le sue dichiarazioni ed i suoi atteggiamenti ha fatto parlare di sé per giorni interi. Ora è voluta andare decisamente oltre pubblicando una storia Instagram da infarto. Taylor si è improvvisata una giocatrice di calcio e si è fatta riprendere mentre è intenta a calciare un pallone verso la porta. Ma non è questo ovviamente che ha fatto notizia, bensì il clamoroso look scelto dall’esplosiva ragazza. (Continua dopo la foto)















Mega è infatti in bikini e non ha altri vestiti addosso. Il suo bikini è davvero minuscolo e lascia vedere praticamente tutto. A corredo della storia di lei con il mini costume leopardato ha scritto: “Vera bomber”. Ed anche i non appassionati di calcio avranno decisamente cambiato idea su questo sport dinanzi alla celestiale vista dell’influencer, sogno proibito di tantissimi italiani. (Continua dopo la foto)













Visualizza questo post su Instagram $pla$h 💦 @mega_swim Ph @lucasgro Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 13 Nov 2019 alle ore 8:58 PST

Qualche giorno fa è andato in onda un simpatico siparietto tra Barbara D’Urso e Taylor durante la puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’. La modella è apparsa non molto lucida ed allora la conduttrice le ha detto: “Taylor, ti sei fatta uno ‘spritzettino’ prima della diretta?”. E lei ha risposto: “Devo dirla tutta. In Egitto sai che le donne vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti. Quindi io sono un po’ in astinenza”. (Continua dopo la foto)

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, Taylor ha confessato di essersi lasciata con Giorgia Caldarulo. Ad una domanda di una fan ha risposto su Instagram: “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo un mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single. Almeno ci provo”. E nell’ultimo periodo si è nuovamente avvicinata ad Erica Piamonte, con la quale aveva avuto dure discussioni proprio a causa di Giorgia. Inoltre, Mega aveva subito pesanti critiche per la sua sfarzosa festa in occasione del suo compleanno. La più dura era stata Karina Cascella: “Questa ostentazione della ricchezza è negativa. Fosse pure la sua potrei capire, ma non ha speso un euro per la festa ed è tutto sponsorizzato dai brand perché lei fa il compleanno in televisione”.

