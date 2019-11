“Il top!”. Martina Colombari, il look è ‘audace’. E lei, a 44 anni, sempre più bella

La conduttrice ed attrice italiana Martina Colombari è praticamente senza età. Nonostante gli anni passino, lei è sempre più bella e sensuale. La ricorderanno in molti in quell’ormai lontano 1991, quando a soli sedici anni divenne la più bella del nostro Paese trionfando a ‘Miss Italia’. Ed oltre che per la sua immensa bellezza è stata sempre rievocata per il suo elegante portamento che la fa sembrare davvero una donna speciale.

Ora la 44enne attrice è stata protagonista sul social network Instagram, dove ha lasciato tutti a bocca spalancata per tre favolosi scatti postati online. Martina ha lo sguardo magnetico, labbra accese, un’acconciatura in stile retrò ed indossa un lungo abito di seta di colore rosa che le fornisce una posa sensuale ed ammiccante. (Continua dopo la foto)