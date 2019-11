“Foto con il seno coperto ne hai?!”. Ma Sabrina Salerno, davvero “esplosiva” nell’ultimo scatto, non resta in silenzio: una risposta epica

L’icona sexy degli anni Ottanta Sabrina Salerno continua a far parlare di sé. L’età sembra proprio non influire sulla quasi eterna bellezza della showgirl ed attrice, la quale qualche ora fa ha fatto impazzire i suoi fan con uno scatto decisamente bollente. A 51 anni il suo fisico è ancora straordinario e dunque lei lo mette in mostra senza alcune remore di sorta. Nell’immagine si può osservare Sabrina con un elegante completo di colore nero, ma ovviamente ad attirare l’attenzione è soprattutto la sua fantastica scollatura, che sembra proprio non riesca a contenere il generoso seno. Non male nemmeno la sua espressione del volto, a dir poco provocante ed ammiccante. I complimenti dei suoi follower sono stati numerosi. (Continua dopo la foto)















La sua immagine ha superato i 20 mila like. A corredo della stessa ha postato una didascalia in lingua inglese, che si traduce così: “Cadiamo. Ci rompiamo. Falliamo, ma poi…Ci alziamo. Guariamo. Abbiamo superato”, ha scritto l’attrice riferendosi probabilmente anche alla depressione che l’aveva colpita duramente in passato. (Continua dopo la foto)













“Ogni giorno scatti mozzafiato”, “Sei fantastica”, “Bellissima”, alcuni dei pareri favorevoli degli utenti. Ma un hater, immancabile, gli ha criticato la foto con un messaggio ironico: “Foto con le tette coperte ne hai?”. E lei non è rimasta in silenzio ed ha replicato al post: “Cerca su altri profili e visto che le mie ti creano problemi…evitami!”. (Continua dopo la foto)

Proprio recentemente la Salerno aveva rilasciato un’intervista a ‘Il Giornale ‘, soffermandosi sull’annoso problema del cyberbullismo: “Io mi sono un po’ stufata di questa cosa, è una questione di rispetto. Se io non ti piaccio è inutile che tu venga sul mio profilo e fai dei commenti inappropriati. Io mi difenderò sempre da tutto, non sono quella che sta zitta!”. La quale aveva anche annunciato di aver denunciato un’utente: “Non sono stati neanche insulti così pesanti. Una signora della mia età, tra l’altro, mi ha insultata fisicamente, dicendo che le mie foto non erano appropriate. Non capisco cosa volesse intendere veramente, però l’ho denunciata perché non volevo far passare il messaggio che tutti, siccome sei un personaggio pubblico, possono permettersi di dirti qualunque cosa!”.

