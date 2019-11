Giacca aperta, reggiseno trasparente. E Wanda Nara mostra le Ande

La bellissima moglie del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Wanda Nara, continua a sorprendere sempre più. Il suo fisico mozzafiato lo conoscono ormai tutti, ma ogni giorno riesce comunque a catturare l’attenzione dei suoi fan con scatti molto hot e provocanti. E qualche ora fa ha nuovamente rischiato di far venire un infarto ai suoi follower con un’immagine decisamente ‘bollente’. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’istantanea in bianco e nero. Si può notare che Wanda indossi un paio di jeans ed una giacca di pelle, ma soprattutto un reggiseno assolutamente trasparente. A nascondere la visione celestiale ci sono esclusivamente due toppe a forma di linguaccia cucite sul reggiseno. Solo le toppe sono state colorate di rosso, mentre tutto il resto non è a colori. (Continua dopo la foto)















Il suo look quindi è molto accattivante ed aggressivo e la sua foto ha già collezionato più di 100 mila like. Peccato però che Wanda abbia eliminato la possibilità di far commentare i suoi scatti ai fan, a causa probabilmente anche dei numerosi insulti ricevuti. Ma possiamo ovviamente immaginare che i suoi follower siano rimasti estasiati da cotanta bellezza e sensualità ed in molti avranno perso le parole per descrivere la regina di ‘Tiki Taka’. (Continua dopo la foto)













Oltre che per le sue invidiabili forme, Wanda sta attraversando un periodo magico non soltanto sui social. Soltanto qualche ora fa è infatti giunta una notizia molto importante per la sua carriera professionale. Lei è infatti stata scelta ufficialmente come opinionista del reality show ‘Grande Fratello Vip’, insieme all’artista Pupo. Il programma, che avrà inizio il 7 gennaio 2020, sarà condotto da Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Cool Mood , Buongiorno Miláno 👅 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 13 Nov 2019 alle ore 4:28 PST

Qualche giorno fa l’esplosiva Wanda Nara aveva caricato un’immagine che la vedeva protagonista negli studi di ‘Tiki Taka’. C’era lei sdraiata sul divano, con addosso una camicia azzurra con una scollatura esagerata. Il seno sembrava quasi che stesse per esplodere. Non si sa perché abbia voluto immortalarsi in quella posizione insolita, ma una cosa è certa: anche in quella occasione i suoi fan hanno apprezzato parecchio la generosità della donna. Che difficilmente nasconde le sue straordinarie curve, che così possono essere ammirate davvero da tutti.

