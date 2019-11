Antonella Clerici lancia un post sui propri social, confermando di prendere le distanze dalle sponsorizzazioni a favore della diffusione dei Bitcoin. Per farlo, la conduttrice ha scelto il proprio account Instagram per smentire con fermezza che in alcun modo sarà complice di uno spot che incita gli utenti del web ainvestire in Bitcoin. Chi non conosce ormai questa “moneta” virtuale”? Nello specifico il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale promosso da Satoshi Nakamoto. La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento anonimo delle monete e i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più pc o dispositivi elettronici, sotto forma di “portafoglio” digitale, o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili a una banca. In ogni caso, i bitcoin possono essere trasferiti utilizzando la rete e verso chiunque disponga di un “indirizzo bitcoin”.















La conduttrice sarà impegnatissima: al timone della nuova edizione de’Lo Zecchino d’oro’ perché desideratissima da Carlo Conti, che così ha affermato: “Ho proposto io alla Rai Antonella Clerici come conduttrice dello Zecchino d’Oro e la mia richiesta è stata subito accettata. Devo ringraziarla, perché ha detto sì nonostante sia per lei un momento non facile. Senza nulla togliere alle colleghe che l’hanno preceduta, Antonella è davvero una fuoriclasse tra le conduttrici. lo, lei e Frizzi siamo sempre stati molto uniti”.









Inoltre, per il prossimo anno, si vedrò alla guida della nuova stagione de ‘La Prova del cuoco’, al posto di Elisa Isoardi, che questa estate è stata vista libera e felice, e in topless, in posa per la copertina del settimanale Gente, dopo un periodo non certamente così tanto facile, come lei stessa ha affermato: “E’ un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio. Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice, di scelte e cambiamenti”.





Antonella Clerici inaugurerà il nuovo anno con un sorriso ancora più smagliante del solito, la vedremo in una nuova veste, quella di una donna libera di scegliere con la propria testa come fare rispettare sempre la propria immagine pubblica, riuscendo a trovare sempre i giusti compromessi tra la vita privata e quella social, insegnando come gestire e investire meglio e in modo più sicuro il denaro, il proprio e quello di tutti.

