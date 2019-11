Giulia De Lellis ha deciso, è pronta. La drastica decisione dell’influencer fa impazzire il gossip

Giulia De Lellis, quel gesto per Andrea Iannone fa impazzire il gossip. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una coppia affiatatissima, si amano alla follia e insieme hanno finalmente trovato la pace interiore. Dopo la fine della storia con Andrea Damante di lei e la fine della storia di Belen Rodriguez di lui, entrambi sono felici e non hanno alcuna intenzione di separarsi. Di matrimonio, però, per il momento non se ne parla, ma se la loro relazione continuerà a funzionare così, non è escluso che i due decidano di giurarsi amore eterno e di pronunciare il fatidico sì. Intanto però un grande passo lo stanno per fare: Giulia De Lellis e Andrea Iannone andranno infatti a vivere insieme. E lei, per amore di lui, ha deciso di trasferirsi in Svizzera. Andranno ad abitare a Lugano, nella nuova lussuosissima casa del motociclista. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Ma davvero Giulia lascia l’Italia per amore? Esatto. Continua a leggere dopo la foto















La loro storia, è vero, dura solo da 5 mesi ma i due hanno capito che sono fatti l’uno per l’altra. Così Giulia ha deciso di fare questo gesto per amore di Andrea. Il settimanale Chi, che ha lanciato lo scoop, ha anche documentato il trasloco di Giulia che mette in auto valigie e scatoloni aiutata da suo amato Andrea Iannone. Sì, Giulia De Lellis se ne va dall’Italia. Da ora in avanti vivrà in Svizzera con Andrea. Continua a leggere dopo la foto









E chissà che, dopo questo passo, non arrivi, per la coppia, anche il momento di allargare la famiglia. Come scrive Chi, a quanto pare, Giulia De Lellis avrebbe confidato alle amiche di sentire forte il desiderio di diventare madre. Presto. E, ora con il trasferimento, può darsi che il desiderio di un figlio si realizzi prima di quanto immaginiamo. Ma che bello! Ora, però, non resta aspettare e augurare il meglio a questa bellissima coppia. Continua a leggere dopo la foto





Di recente si è parlato di Giulia De Lellis per via del suo sfogo sibillino su Instagram: “Devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti” ha detto la De Lellis. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”. Giulia non ha fatto nomi e quelle parole hanno fatto molto discutere.

“È vero, mi sono rifatta”. Giulia De Lellis confessa, ma si rivolge ai fan e lancia l’allarme