Il bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Il paparazzo pubblica la foto: “Ecco come ha tradito Kiko Nalli”

“È tutto vero: io sono stata tradita da Gaetano Arena con Ambra Lombardo”. Continua a tenere banco nel salotto di Pomeriggio Cinque il presunto flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Gaetano Arena e Ambra Lombardo: a buttare benzina sul fuoco ci ha pensato Giulia Napolitano, ex fidanzata di Arena. La giovane modella spiega di essere stata aiutata dal paparazzo Alex Fiumara a scoprire la tresca. “Ho chiesto ad Alex, che conoscevo da tempo, di aiutarmi a capire se il mio fidanzato si vedesse con un’altra donna, non so perché ma avevo questo sospetto”, racconta Giulia, “in tre giorni Alex ha scoperto quello che Gaetano stava facendo, e cioè che aveva un’altra”. Dopo varie ospitate nei contenitori pomeridiani Mediaset, proprio ospite della d’Urso l’hair stylist Kikò ha difeso la sua bella, allontanando le voci di crisi e dichiarando di non credere il bacio galeotto. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul caso però è intervenuta anche la diretta interessata, che ha detto la sua attraverso il suo profilo Instagram in cui ha sentenziato: “Al flirt con Gaetano non ci crederebbe neanche mia nonna se fosse viva. Fino ad ora mi sono risparmiata perché preferisco rispondere a domande serie. È tutto finto! L’unica cosa vera è che ho incontrato Gaetano tre settimane fa. Ci siamo abbracciati, ma come fratelli..”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì 12 novembre è stata mostrata la paparazzata del settimanale “Diva e Donna” in cui si vedono chiaramente i due ex inquilini della casa del Grande Fratello baciarsi. Insomma, il famoso bacio che aveva fatto parlare nei salotti di Barbara D’Urso paparazzi e gossip- addicted come Deianira Marzano, che proprio sui social ha avuto uno scontro diretto con la bella Ambra. Questa, infatti, ha smentito categoricamente il flirt con Gaetano Arena, è uscito allo scoperto. (Continua a leggere dopo la foto)





Nelle immagini pubblicate dal settimanale, si vede la fidanzata di Kikò Nalli alzarsi la maglietta per mostrare al giovane ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello della D’Urso i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè. Ambra Lombardo e Gaetano Arena ridono di gusto, mostrando di essere davvero molto intimi, e alla fine scatta il bacio.

