Marica Pellegrinelli, la voce corre veloce. Ma per l’ex Lady Ramazzotti la strada non sarà facile

Una romanticissima vacanza nelle Langhe per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. I due fanno davvero sul serio e Marica, dopo i cinque anni di matrimonio (e due figli) con Eros Ramazzotti, promette amore eterno all’ imprenditore torinesene. Innamoratissimi e uniti sono stati ospiti di Umberta Beretta, nota dama dei salotti internazionali e amica di famiglia di Vezza, ovvero migliore amica di Sandra, mamma di Charley. Sarà stato il tentativo per fare accettare la bella modella dalla suocera e ufficializzare il suo ingresso nella famiglia? Al momento questa romantica pausa in un nido d’amore dai paesaggi mozzafiato è stata la scelta più giusta per allontanarsi da polveroni mediatici e liti con la figlia di Eros. Marica adesso può rilassarsi e ripartire da zero. (Continua a leggere dopo la foto)















I due piccioncini coroneranno il loro sogno d’amore con un matrimonio in grande stile? Le voci si inseguono numerose per i salotti della Milano e della Torino bene e se davvero accadrà Marica dovrà fare fronte ai commenti di tutti, soprattutto per la benevolenza della suocera, che finalmente sembra averla accettata. (Continua a leggere dopo la foto)









La modella sarà sempre impegnata, sarà ancora per molto al centro del mirino che la vede coinvolta nei dissapori da prima pagina contro la piccola e arrabbiata Aurora Ramazzotti, riuscirà davvero a diventare una brava madre di famiglia? Charley ce la sta mettendo tutta per permettere a questo amore intenso di non incontrare più ostacoli. (Continua a leggere dopo la foto)





In una vecchia intervista, Charley dichiarò a proposito della madre: “È la mia migliore amica, non ha mai avuto il ruolo classico della madre. Credo fermamente che sia un genio, una donna dall’ intelligenza eccezionale. E poi non si stanca mai, fa davvero tutto da sé, non ha nemmeno una segretaria. È vitale, energica, straordinaria, ma completamente matta. Mi chiedo sempre come sia possibile che nella stessa famiglia ci siano due persone fuori di testa”. Per Marica sarà dura reggere il peso di così tante aspettative!

