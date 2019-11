Miss Italia, altro che Eros Ramazzotti: è lui il nuovo (e famoso) fidanzato. Carolina Stramare non si nasconde più: la notizia esplosiva

Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Carolina Stramare, Miss Italia 2019 che circa un mese fa ha il suo storico fidanzato. In questi giorni sono state diffusi dei rumors che riguarderebbero un presunto flirt che Carolina Stramare avrebbe con Eros Ramazzotti, ma la miss ha smentito tutto. Sul social infatti Carolina ha preso posizione riguardo alla notizia della love story con Eros. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere – ha spiegato attraverso le Stories di Instagram – Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca. In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da: nessuno smentisce, chi lo sa?. Ve lo dico io: Eros è un artista che stimo e seguo da quando sono piccola. Mi ha scritto il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi e io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne troverà un’altra, lo capirei”, aveva detto la Miss Italia commentando la rottura con il fidanzato. “Con il mio ex abbiamo gestito la fine del nostro rapporto insieme, ci siamo lasciati in maniera molto pacifica – aveva spiegato la Miss a “Leggo” – Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo però giovani le relazioni a questa età iniziano e possono finire”. (Continua a leggere dopo la foto)









Non è la prima volta che una ragazza che diventa Miss Italia non veda naufragare la sua relazione. Negli anni passati quasi tutte le Miss pochi mesi dopo l’elezione, sono diventate single. In queste ore, però, il settimanale “Chi” ha fatto sapere che Miss Italia Carolina Stramare è fidanzata. Dopo il rumor del flirt con Eros Ramazzotti, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato un servizio in cui la miss Italia compare in compagnia di un volto noto della televisione italiana. (Continua a leggere dopo la foto)





Si tratta di un ex tronista di Uomini e Donne. Carolina Stramare è fidanzata con Mattia Marciano. Dopo un lungo bacio davanti ai paparazzi, l’ex tronista di Uomini e Donne e la ragazza si sono staccati ma non hanno smesso di sorridere e divertirsi insieme. Secondo quanto riportato dal settimanale di gossip, i due stanno insieme da un mese circa.

“Ha una malattia degenerativa”. L’amata attrice di Beautiful in gravissime condizioni