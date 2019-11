Gabriele e Silvia, guerra dopo Temptation Island. La notizia gela tutti: “Adesso basta!”

Protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island Vip sono stati Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia Tirado. Pur essendo entrati nei villaggi a reality già iniziato, i due fin dal primo momento si sono messi in gioco, facendo emergere gli evidenti problemi di coppia. Nel villaggio delle fidanzate, Silvia si è molto avvicinata al single Valerio, instaurando con lui un feeling speciale e ciò ha mandato Gabriele su tutte le furie. Durante il falò di confronto finale, i due hanno dato vita ad un faccia a faccia molto infuocato, dove perfino la conduttrice, Alessia Marcuzzi, è intervenuta. Tutti pensavano che al termine del falò i due ponessero la parola fine alla loro relazione, eppure, sorprendentemente Gabriele ha deciso di concedere una seconda possibilità a Silvia. (Continua a leggere dopo la foto)















Tornati a casa, era sembrato che le cose tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado fossero tornate a funzionare. Adesso, però, arriva un nuovo colpo di scena, che sta già facendo discutere. Nella giornata di ieri la situazione sembrava essere precipitata senza punto di ritorno. Oggi è arrivata la conferma da parte di Silvia, con tanto di polemiche e post al veleno. All’origine del naufragio d’amore sembra evidente che ci sia un’incompatibilità caratteriale troppo forte da poter essere arginata. (Continua a leggere dopo la foto)









“Questo programma forse vi ha montato la testa, ma quello che state facendo è schifoso, sembra che non vedevate l’ora di essere single. Io odio le persone che fanno il finto vittimismo, fate delle cose aberranti in realtà!”, ha scritto la Tirado, che il giorno prima aveva commentato un video di Gabriele Pippo dove compariva insieme a un gruppo di giovani in perizoma intente a twerkare. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram . … ♥️ ____________________________________________________________ Un post condiviso da SILVIA TIRADO (@silviatirado__) in data: 11 Nov 2019 alle ore 2:42 PST

“Silvia è una persona speciale, a cui io vorrò sempre bene. Ieri era molto infastidita per alcuni video che ho fatto, ma erano semplicemente per promuovere la mia musica. Il mio era solo un messaggio di amore”, ha risposto Gabriele Pippo. E ancora: “Affrettatevi donne, sono tornato in piazza, Piazza Duomo. Però vi avverto che al cinema non vi porto”. Poco dopo Silvia è tornata sui social lanciando una frecciatina velenosa. “Da sola non puoi salvare niente. Innamorati di chi ha voglia di lottare insieme a te.”

