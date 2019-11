E chi lo avrebbe mai detto! Anzi, chi lo avrebbe mai ricordato, se non la diretta interessata. Oggi parliamo di un fatto che non tutti sanno, anche perché il gossip qualche anno fa non era come adesso: facile e rapido. Non tutti infatti sanno che la storia tra Gianni Morandi e Serena Grandi fu una delle più chiacchierate degli anni Ottanta in Italia. L’attrice bolognese è tornata a parlare della breve relazione con il cantante nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù: “Volevamo sposarci. Tutto è nato durante un suo concerto quando io sono andata a trovarlo dietro le quinte. Non ci conoscevamo, ma mi sono fatta avanti e lui mi ha chiamato qualche giorno dopo”.

Ai tempi lei aveva 24 anni, mentre lui 38 e un matrimonio (con Laura Efrikian) ormai alle spalle: “Molti uomini temevano la mia esuberanza, mentre Gianni è sempre stato molto sicuro di sé. Ero stregata dai suoi occhi azzurri e vi posso garantire che dietro il suo viso da bravo ragazzo nasconde una carica incredibile”. “Gli uomini sono sempre stati un po’ spiazzati dalla mia procacità e dalla mia vivacità”, prosegue l’attrice nell’intervista, “Gianni invece non mi ‘temeva’: era deciso, sicuro di sé e questo mi piaceva. Continua a leggere dopo la foto