“È vero, mi sono rifatta”. Giulia De Lellis confessa, ma si rivolge ai fan e lancia l’allarme

L’influencer e scrittrice Giulia De Lellis è sempre stata una ragazza sincera, ammettendo di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Infatti, in passato si è rifatta il seno e le labbra, anche se non ha stravolto del tutto il suo corpo. Ora Giulia è tornata a parlare di questo e dei filler tramite alcune storie Instagram, in risposta alle domande poste dalle sue fan. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ è stata però molto intelligente ed ha fornito consigli importanti ai follower. Inoltre, ha criticato tutti quei professionisti che nascondono importanti informazioni ai clienti, visto che hanno un unico obiettivo: guadagnare soldi. Prima di sottoporsi alle classiche punturine dunque occorrerebbe pensarci su un po’. (Continua dopo la foto)















Una follower le ha scritto: “Filler alle labbra? Consigli? Dopo averlo fatto devi adottare particolari comportamenti a riguardo?”. E lei ha risposto: “No, nessuna. Ma attenzione! Una cosa ci tenevo a dirvi inerente al filler su labbra e viso: non abusatene! Non è vero che si assorbe, parlate con un professionista che vi dice la realtà dei fatti, non con medici che vogliono solo guadagnare e capirete meglio”. (Continua dopo la foto)













“Si sposta! Va in giro per il viso e crea un volume anomalo facendovi sembrare più cicciotelle/gonfie. Sto vedendo gente rovinarsi”, ha proseguito l’ex gieffina. E la bella influencer ha comunque affermato che si sottopone ancora alle punturine: “Se potete evitare, evitate. Se avete voglia di farlo (come ho fatto io) fatelo davvero poco. 1,2 volte l’anno se necessario”. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi la sexy De Lellis è esplosa di rabbia minacciando di rovinare famiglie, se dovesse parlare: “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi, quindi anche se fate delle figure di me..a incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete”. A quanto pare la destinataria del suo messaggio sarebbe la showgirl Belen Rodriguez, con la quale sarebbe in astio per motivi economici, di business.

“Le ho dato uno schiaffo, poi a letto col marito”. Brigitte Nielsen senza freni: chi è la sua (famosa) vittima