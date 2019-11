“Le ho dato uno schiaffo, poi a letto col marito”. Brigitte Nielsen senza freni: chi è la sua (famosa) vittima

Una donna androgina, ma sensuale, aggressiva, ed elegante. Brigitte Nienlsen lavora ben presto per gli stilisti più affermati come Gianni Versace, Giorgio Armani e Ferré dividendosi fra New York, Parigi e Milano. Le prime fotografie professionali della Nielsen compaiono nei composit stampati a Milano ed adoperati per i cast. Nel 1983 si sposa con il compositore danese Kasper Winding; dalla relazione nasce il suo primo figlio Julian. In Italia viene notata dal produttore Dino De Laurentiis che la volle come protagonista accanto ad Arnold Schwarzenegger nel film Yado. Durante la promozione del film a New York, conobbe Sylvester Stallone, che la volle accanto a sé in Rocky IV e Cobra, e con il quale cominciò una relazione sentimentale. Negli Anni 80, insieme a Madonna, Brigitte Nielsen era uno dei sex symbol più amati. Tuttavia tra loro non correva buon sangue. Lo ha ricordato l’attrice danese naturalizzata italiana durante la trasmissione televisiva «The Talk» in onda lunedì 11 novembre sul network americano Cbs. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attrice ed ex modella, che ha compito 56 anni, è tornata aa parlare della cantante con cui anni fa ha avuto diversi screzi. Durante l’intervista rilasciata per il programma del canale americano Cbs, Brigitte Nielsen ha commentato negativamente la recente e improvvisa decisione di Madonna di posticipare i suoi concerti di due ore: ”È una completa mancanza di rispetto dei fan” ha tagliato corto. Ma non contenta, l’attrice ha rincarato la dose raccontando un paio di aneddoti del passato che hanno incuriosito non poco gli ospiti in studio e il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)









Il primo episodio che ha avuto protagoniste Brigitte Nielsen e Madonna è avvenuto a Los Angeles: ”Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi – ha ricordato Nielsen che è spesso ospite alla trasmissione della Cbs -. Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia”. La conduttrice del programma Sheryl Underwood le ha chiesto quanto fosse intenso lo schiaffo. “Era a mano aperta – ha risposto l’attrice – e ha avuto un grande impatto considerando che lei non è molto grande mentre io sono una gigante”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il colpo di grazia però è stato quando Brigitte Nielsen ha raccontato un aneddoto molto pesante. L’attrice ha raccontato di essere andata a letto con l’allora marito, l’attore Sean Pean, tra l’altro mentre lei era sposata con un altro super attore di Hollywood, Silvester Stallone: “Il meglio della storia deve ancora venire Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia e ho passato una notte con suo marito Sean Penn”, ha raccontato Brigitte lasciando lo studio a bocca aperta.

