“Mi aiutate?”. Ambra Angiolini pubblica una foto e fa una richiesta ‘impossibile’ ai fan

"Voi credete che non lo sono mai ma, stavolta, sono emozionata anch'io". Così Ambra Angiolini presentava venticinque anni fa, al pubblico di Non è la Rai, il suo primo singolo: T'appartengo. Un brano che, anche grazie alla popolarità del programma e della stessa Ambra, è diventato in breve tempo un cult. Il brano ha venduto 100mila copie nella prima settimana dall'uscita ed è stato pubblicato in diverse nazioni. Inconfondibile con i suoi capelli ricci, la camicia bianca, il gilet nero e una cravatta rossa, una giovanissima Ambra si era detta subito emozionata nel cantare "una canzone molto particolare, scritta apposta per me, che mi appartiene. Sono molto preoccupata, spero che vi piaccia, è un genere di canzone che io non ho mai cantato e che voi non avete mai ascoltato", aveva detto durante il programma.















Alla guida di 'Non è la Rai' c'era proprio lei, Ambra Angiolini, una ragazzina che aveva tutte le carte in regola per essere una conduttrice che non aveva nulla da invidiare alle colleghe più esperte. Il brano, infatti, è diventato in breve tempo un vero e proprio tormentone, con un mix di pop e rap, e il disco è poi riuscito a vendere oltre centomila copie durante la prima di settimana di presenza nei negozi.









La canzone T'Appartengo è stata scritta da Franco ed Ernesto Migliacci nel 1994 per affidarla ad Ambra che, a soli 17 anni, era una delle star emergenti dello show Non è la Rai ideato da Gianni Boncompagni. Attrice stimata, protagonista sia a teatro sia al cinema, Ambra Angiolini non rinnega il passato. Anzi, più di una volta ha ricordato, con affetto, quella ragazzina ingenua che saltellava davanti alle telecamere. La showgirl e attrice ha infatti condiviso tra le stories di Instagram una breve performance proprio sulle note di T'Appartengo.





Visualizza questo post su Instagram Può questa foto superare i like dell’uovo sodo? #aiutatemi #tappartengo Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial) in data: 12 Nov 2019 alle ore 3:18 PST

Come detto, il disco ha venduto più di centomila copie nella prima settimana e continua ad essere una delle canzoni più amate di quel periodo. E proprio Ambra sul suo profilo Instagram ha celebrato il compleanno del brano cantando una strofa. La cantante ha inoltre pubblicato una foto dell'epoca e la richiesta: "Questa foto può superare i like dell'uovo?", ha chiesto ironicamente ai suoi follower. La foto dell'uovo a cui si riferiva l'attrice, è infatti lo scatto che ha ricevuto più like su Instagram, ben oltre 30 milioni.

