“Bomba sexy!”. Valentina Vignali, i chili di troppo sono solo un ricordo. Oggi l’ex gieffina è ‘la perfezione’

La bellissima giocatrice di basket ed influencer Valentina Vignali è nota a tutti per aver partecipato come concorrente al 'Grande Fratello'. La donna ha inoltre scritto e pubblicato un libro, intitolato 'Forti come noi', dove racconta anche del tumore che l'ha colpita in passato. Inoltre, è molto popolare sul social network Instagram, infatti conta più di 2 milioni di follower. L'ultimo scatto, postato solamente qualche ora fa, è molto interessante. Si vede una Valentina senza veli, ma assolutamente non volgare. La sua posa è di lato ed ha le braccia strette al petto per non far intravedere il suo prosperoso seno. E l'espressione manda in visibilio i suoi fan, che hanno apprezzato moltissimo questa sua foto.















Gli occhi sono chiusi e le sue labbra un po' aperte, mentre i capelli sono lasciati liberi. "Ben oltre le idee di giusto e sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù", la didascalia dell'influencer che accompagna l'immagine. Inoltre, si può osservare nitidamente il suo tatuaggio con una scritta latina: 'Omnia vincit amor'.













"Questa è una bella foto. Molto, molto fine", "Ogni giorno sempre più bella", "Wow, bella tu e anche il tatuaggio", "Valentina dei miei sogni! Sempre più nuda", "Valentina lo sai qual è il vestito che ti sta meglio? Questo! Gli outfit e gli altri vestiti servono come corollario della tua bellezza, ma questo è il più bello", alcuni dei commenti dei suoi scatenati follower.

Nel 2009 la Vignali si è diplomata all’Elite Fashion Academy di Milano e l’anno successivo ha raggiunto la finale di Miss Italia. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Francesco Monte. Nel 2013 ha partecipato anche ad un film, ‘Sotto il vestito niente’ di Carlo Vanzina, è stata testimonial di Telecom Italia con Bianca Balti e nel 2013 ha posato senza veli per Playboy. La consacrazione è arrivata con la partecipazione al Grande Fratello. Recentemente è stata attaccata dall’attuale fidanzata di Stefano Laudoni, Giorgia Crivello, che ad una domanda di un fan: “Perché c’è tanto astio tra te e la Vignali?”, aveva replicato: “Perché ci vorrebbe stare lei insieme a Stefano. Io non ho astio per nessuno”.

