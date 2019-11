Nina Senicar: valletta ed ex ‘Isola dei famosi’. Sapete che fine ha fatto? Eccola 9 anni dopo

Fantastica notizia per la modella originaria della Serbia Nina Senicar, che attraverso il social network Instagram ha comunicato a tutti i suoi fan di essere diventata mamma. La bambina, che è stata chiamata Nora Grace Ellis, è venuta alla luce l’8 novembre scorso, ma soltanto oggi lei ed il suo compagno Jay Ellis hanno voluto annunciarlo pubblicamente. La sua gravidanza fu svelata da ‘Spy’ lo scorso agosto. La bellissima Nina non vive ormai in Italia da un po’ di tempo ed insieme al suo partner, con il quale è impegnata da quattro anni, vive negli Stati Uniti. La coppia risiede precisamente a Los Angeles. La donna aveva fatto perdere le sue tracce nel nostro Paese dal 2012, quando si è trasferita negli Usa per dedicarsi alla recitazione ed intraprendere così la carriera di attrice. (Continua dopo la foto)















“E così le nostre vite hanno assunto un significato completamente nuovo. Benvenuta Nora Grace Ellis. 8.11.2019”. Questo il messaggio postato dall’ex fiamma di Ezio Greggio, che ha già ricevuto quasi 9.000 like. Sono inoltre giunti già i primi complimenti vip. (Continua dopo la foto)













Maddalena Corvaglia e Costanza Caracciolo le hanno scritto: “Congratulazioni”, accompagnato dalla presenza di numerosi cuoricini. La Senicar molti la ricordano soprattutto per la partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2010, quando il reality show andava ancora in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura. Il vincitore di quella edizione fu Daniele Battaglia, mentre la modella fu eliminata alla nona puntata. (Continua dopo la foto)

La modella è nata a Novi Sad l’11 novembre del 1985 e nel 2009 si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo all’università ‘Bocconi’ di Milano con una votazione di 108/110. Per diversi anni è stata testimonial di ‘Tiscali’, ‘Miss Sixty’ e ‘Intimo Roberta’. Negli States ha preso parte ad alcune produzioni americane, sia nell’ambito cinematografico che televisivo, recitando ad esempio nella serie tv ‘The Librarians’. Nel 2016 in Italia ha debuttato in teatro recitando come protagonista nello spettacolo ‘Questo non è paese’, scritto e diretto da Francesco Apolloni. Ha posato per diversi calendari: ‘Vuemme’, ‘Max’, ‘De Nardi’, ‘Riello’ e ‘For Men Magazine’ ed è stata anche madrina dell’Udinese calcio. Oltre che come concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’ la ricordiamo anche per le sue partecipazioni a ‘Veline’, ‘Velone’ e ‘Mettiamoci all’opera’.

