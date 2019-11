Temptation Island, Jessica e Andrea rompono il silenzio. Ma la reazione è tremenda: “Ecco cosa avete fatto!”

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a causa dei tanti dubbi di lei hanno deciso di annullare le nozze e mettere alla prova il loro amore al reality delle tentazioni. Una prova che però non sono riusciti a superare. All’interno del villaggio, infatti, Jessica si è avvicinata al tentatore Alessandro Zarino, ferendo il fidanzato Andrea, che alla fine del percorso ha deciso di tornare a casa da solo. La Battistello ha provato a frequentare il modello napoletano, ma alla fine si è accorta che il suo cuore batteva ancora per l’ex. A quel punto Alessandro è approdato a Uomini e Donne, mentre la coppia è tornata insieme. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo hanno annunciato proprio loro qualche settimana fa su Instagram. "Ho deciso di mettere da parte l'orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice…Tu o meglio noi", aveva scritto pochi giorni da Andrea. Poco dopo era arrivato il commento di Jessica: "Mi sei mancato come l'aria". All'epoca il pubblico di "Temptation Island" era tutto dalla parte di Andrea e sul web erano piovute critiche (anche piuttosto pesanti) nei confronti di Jessica.









Poche ore fa la Battistello è tornata a parlare della sofferenza provata durante i mesi che ha trascorso senza il fidanzato. Ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere di essere stata male, provava ad uscire per distrarsi ma non si sentiva a suo agio con nessuno, sentiva moltissimo la mancanza di Andrea.





“Sono viva e sto bene. E’ da giovedì che sono da Andrea. Lui lavora tutto il giorno e, la sera, quando torna a casa, vogliamo stare tra di noi e vogliamo stare bene. L’ultima cosa che ci viene da fare è fare video, ci stiamo riprendendo il tempo perso. Più passava il tempo e più mi rendevo conto che mi mancava e volevo stare con lui. Più cercavo di distrarmi, più mi mancava e qualsiasi persona avessi attorno mi infastidiva”.

Ma le critiche non hanno risparmiato la coppia, accusata di aver organizzato a tavolino la crisi per farsi pubblicità. «E la dignità dove te la sei messa» scrive un utente rispondendo a una foto di Andrea Filomena. «Mi sei scaduto», commenta una telespettatrice. E addirittura «cor… e felice». E, come detto, c’è anche chi scrive che «era tutto studiato a tavolino».

