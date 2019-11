“Sei da svenire”. Floriana Messina, lo scatto senza pantaloni. I fan non si trattengono

In molti si ricorderanno di Floriana Messina per la sua partecipazione al ‘Grande Fratello’ nel 2011. Dopo aver concluso questa sua esperienza, la ragazza ha intrapreso la carriera di modella ed influencer. Sul social network Instagram è molto seguita ed essendo anche una grande appassionata di calcio e tifosissima del Napoli, è seguita da diversi calciatori famosi. Lei stessa infatti ha ammesso in passato di aver ricevuto delle avances da alcuni giocatori. Quasi ogni giorno la bellissima Floriana manda in tilt i suoi fan con foto da capogiro. L’ultimo scatto postato da lei non è assolutamente passato inosservato ed i suoi seguaci non hanno potuto fare altro che restare incantati davanti a cotanta bellezza e sensualità. (Continua dopo la foto)















La supporter partenopea ha stupito tutti con un look alquanto intrigante. Non indossa i pantaloni, ma soltanto un maglioncino di lana di colore nero e a collo alto e dei collant. Le calze sono del tutto trasparenti e si possono ammirare le sue mutandine sgambate. Anche la sua espressione è davvero interessante: occhi chiusi, testa leggermente all’indietro e labbra che accennano un sorriso. (Continua dopo la foto)













Immancabili i commenti entusiastici dei suoi ammiratori: “Che donna, gambe deliziose e sorriso stupendo”, “Bellissima, meravigliosa, stupenda, fantastica, splendida, straordinaria. Ora svengo”, “Donna fantastica ed affascinante”, “Sei una gnocca da sogno”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 🧚🏽‍♀️• ph @carmine_sannino // mua @salvatoremichelehairmakeup Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina) in data: 12 Nov 2019 alle ore 5:16 PST

Floriana Messina è nata a Potenza il 3 maggio del 1989 ed ha trascorso la maggior parte della sua vita con il fratello Antonello a Roma. Risulta essere fidanzata con il calciatore Diego Loasses, con il quale ha avuto una crisi nel 2015 perché pare l’avesse trovato in compagnia di Nina Moric. Poi il tutto è rientrato e sono tornati insieme. Alcune curiosità su di lei: come confessato dalla stessa ex gieffina, è una manipolatrice di uomini, anche se non è mai riuscita a conquistare il suo papà, con il quale non ha buoni rapporti. Adora viaggiare e scoprire nuovi luoghi, soprattutto in compagnia delle sue amiche. In passato è infatti stata ad Ibiza, Formentera, Capri e New York. Ha un’amicizia con l’attrice Guendalina Tavassi. Spesso è stata ospite di Barbara D’Urso nel programma ‘Pomeriggio Cinque’ in veste di opinionista.

‘La Prova del Cuoco’, Elisa Isoardi flop. Pronto il cambio di guardia, il nome del successore è clamoroso