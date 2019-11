“Ridicolo!”. Andrea Damante, che figuraccia: le foto sui social sono la prova schiacciante

Andrea Damante è senza alcun dubbio uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti degli ultimi anni. Lo confermano i numeri da record di seguaci e follower su Instagram, dove è seguito da oltre due milioni di account. Ha iniziato a Uomini e Donne: Andrea Damante è stato il tronista che restituito fiducia nel programma al pubblico e ha riscosso un grandissimo successo. In seguito si è dedicato all’attività di modello e alla musica – tra la sua carriera da modello e quella da DJ preferisce la seconda. La sua storia con Giulia De Lellis è tornata sulle riviste di gossip dopo l’uscita del libro ”Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. Il romanzo, scritto con l’aiuto di esperti del settore, racconta la vita di Giulia e svela molti dettagli sulla fine della storia d’amore con Andrea Damante, che aveva conosciuto a Uomini e Donne e ha “ispirato” il titolo del libro. (Continua a leggere dopo la foto)















Damante, infatti, ha tradito la fidanzata e la loro storia è finita questa primavera. Ora il dj veronese torna a far parlare di sé. E anche in questo caso la notizia non è delle migliori. Il modello e influencer hawaiano Jay Alvarrez ha pubblicato alcuni scatti di Andrea Damante prendo in giro l’ex tronista su alcuni scatti pubblicati su Instagram e persino un tatuaggio identico a lui. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ehi ragazzi, volete vedere qualcosa di interessante e divertente? Io sono solo un ragazzo mediterraneo nato e cresciuto alle Hawaii. Ho sempre mantenuto un mio stile perché prima non avrei potuto comprare vestiti di marca e non mi sono mai dato troppo da fare per cambiare la realtà attraverso le storie. Ma ho scoperto che, invece, la realtà è magicamente cambiata perché ho trovato un altro me e un altro ancora e un altro ancora,” ha scritto il bel modello che, su Instagram, può contare più del doppio dei seguaci rispetto al dj veronese.

Oltre ad alcune foto (prontamente pubblicate da Alvarrez), ci sarebbe anche il tatuaggio sull’avambraccio, una rosa incorniciata da due fasce che l’ex tronista avrebbe copiato da lui. Effettivamente si può notare che alcuni scatti sono praticamente uguali: stesse pose e stesse angolazioni. (Continua a leggere dopo la foto)





Questa storia andrebbe avanti da un po’ di tempo visto che alcune foto incriminate ritraggono Damante insieme alla sua ex fiamma Giulia De Lellis. Non è la prima volta che l’ex tronista viene additato a ‘copione’, tempo fa, infatti, la pagina very inutil people, aveva pubblicato un collega tra due scatti fatti da Damante e dall’influencer Juanpa Zurita. Il risultato? Le foto erano praticamente identiche.