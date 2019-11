Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose”. E poi: “Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono di tutto, quindi occhio. Se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”. (Continua dopo la foto)















Il destinatario dello sfogo non è stato specificato da Giulietta. Motivo per cui da giorni non si parla d’altro. Con chi ce l’avrà? A chi potrebbe rovinare la famiglia? E ancora: cosa è successo di così grave da farla esplodere in questo modo? A quanto pare la De Lellis ce l’ha con Belen Rodriguez. Molti hanno infatti notato che l’argentina ha criticato il filtro ‘Top Model Look’, usato dalla De Lellis proprio per il video incriminato. (Continua dopo la foto)









Una coincidenza? I più maliziosi hanno subito pensato a un messaggio implicito verso Giulietta. A parlare di un loro litigio, poi, anche il settimanale Chi, secondo cui Giulia non proverebbe simpatia per Belen perché quest’ultima, mentre stava con Andrea Iannone, il suo attuale fidanzato, avrebbe avuto un incontro ravvicinato con Andrea Damante, che all’epoca stava con l’influencer romana. Ma ora un nuovo rumor che annullerebbe in colpo solo l’affaire sentimentale dietro lo sfogo della De Lellis. (Continua dopo le foto)







Secondo Very Inutil People, al centro del litigio ci sarebbero soldi e affari: “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due – si legge – Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso. Giulia ha parlato di rovinare le famiglie, ma non c’entra nulla De Martino. La frase sul rovinare famiglie era dettata dal nervoso per altre cose”. Sarà vero che è il business al centro di tutto?

