Quella di Sara Tozzi a Uomini e Donne è stata un'esperienza lampo. Si era seduta sul trono a metà settembre e, dopo poche puntate, ha deciso di abbandonare il programma. Era stata una decisione difficile quella di lasciarsi alle spalle il trono, ma Sara aveva detto più volte: "Mi sono resa conto che anche ricevere una carezza dai corteggiatori non mi fa piacere". Ancora prima di sedere sulla famosa poltrona rossa, la bella Sara era stata una delle single di Temptation Island e già in quell'occasione aveva rivelato che la volontà di partecipare al reality era dettata dall'esigenza di voler voltare pagina, ricominciare lontana dal suo es fidanzato. Ma evidentemente non era quello che il suo cuore voleva davvero. E infatti, nonostante UeD le abbia lasciato bei ricordi come la conoscenza con Javier, Sara ha preferito essere onesta con la redazione e salutare tutti.















Non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma quello che Sara Tozzi desiderava da sempre era dare un'altra chance al suo amato Francesco. E a giudicare dall'ultima foto social pubblicata da lui, Sara ha fatto la scelta giusta. Dopo settimane di silenzio, ora sembra proprio che tra i due sia risbocciato l'amore e che le cose vadano alla grande per la 22enne e Francesco Riccò.









Quest'ultimo, il ragazzo che le ha rapito il cuore e per il quale Sara non è riuscita a completare la sua avventura televisiva, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con una didascalia inequivocabile: "Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l'unica che vorrei ci rimanesse per sempre. Ti amo". E la conferma del ritorno di fiamma arriva anche dal blog News di Uomini e Donne a cui lei avrebbe rivelato: 'Se nonostante tutto lui è così vivo in me, vuol dire che l'amore è forte".







Intanto al trono classico sta succedendo di tutto. Giulio Raselli è finito nel mirino per la frequentazione con la nuova corteggiatrice: molti sostengono che i due si conoscessero già prima del programma. Alessandro Zarino, invece, ha già scelto. Non abbiamo ancora visto la puntata della scelta, ma dalle anticipazioni si sa che è ricaduta su Veronica. La risposta? Un secco no. E poi l’invito di Maria De Filippi a prendere il suo posto sul trono. Invito che lei, emozionata e incredula, ha accettato.

