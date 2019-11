Il falò a Temptation Island Vip non era cominciato con un buon auspicio per Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La coppia sembrava sul punto di dirsi addio, ma alla fine è uscita dal villaggio insieme. Ma ora, a più di un mese dalla fine del reality, arriva uno sfogo durissimo di lei che lascia presagire una rottura. Uno sfogo lungo, intenso, da cui emerge una situazione tutt’altro che rose e fiori. Silvia non fa nomi, spesso parla con la voce rotta e in terza persona, ma il riferimento alla sua situazione attuale con Gabriele è parso a tutti evidente. E inizia dicendo che in una coppia bisogna venirsi incontro e che non bisogna trascurare l’altro. Silvia vuole sentirsi amata e anche un po’ corteggiata, come aveva già spiegato a Temptation: “Dovremmo stare con delle persone che ci fanno sentire importanti ogni giorno, che una volta magari mettono da parte il lavoro per voi. Io credo sia assurdo che una donna stia sempre da sola. Sempre”. (Continua dopo la foto)















Silvia racconta poi che passa la maggior parte delle serate da sola, non solo nel weekend ma anche in settimana. Insomma, Gabriele la starebbe trascurando per il lavoro. “Ci sono persone che non sono minimamente pronte a essere fidanzati – ha proseguito con la voce rotta -, perché vuol dire non essere egoisti e pensare all’altra persona. Scegliete persone che vi mettono sempre al primo posto, che vi facciano sentire importanti, che si ricordino di voi”. (Continua dopo la foto)









A suo dire, sembra che tutto venga prima di lei: il lavoro, ma anche gli amici. “Io ho mancato di rispetto, l’ho ammesso, ma se si mette una pietra sopra non si può mancare di rispetto. Sennò non si finisce più”, ha aggiunto. La fidanzata di Gabriele ha sottolineato che il suo sfogo è dovuto alla volontà di mettere al corrente tutti della sua situazione ma non ha mancato di attaccare il compagno nel suo lungo sfogo social. (Continua dopo foto e post)







“Perché fate tutti quelli preoccupati che magari la famiglia vi guarda, poi non vi vergognate di fare i video con donne nude. Sapendo che avete dall’altra parte una persona. Dov’è il rispetto qui? Se uno chiede rispetto deve darlo. Io ho sbagliato – ha concluso -, l’ho detto mille volte e ribadito. Ho cercato in tutti i modi di farmi perdonare, però quando si tocca il fondo si tocca il fondo. Non esiste proprio”. La domanda ora è: si sono lasciati o Silvia, stanca della situazione, ha voluto lanciare un segnale al suo Gabriele?

Fiocco celeste a Temptation Island: è nato Santiago. Il lieto annuncio sui social