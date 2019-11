“Livello altissimo”. Flora Canto, buonanotte a suon di curve: il top è tanto ‘generoso’

L’attrice e conduttrice Flora Canto è reduce dal grande successo del programma condotto da Carlo Conti, ‘Tale e Quale Show’. Ma più che per le sue straordinarie doti professionali stavolta la donna è emersa soprattutto per la sua bellezza e sensualità, grazie ad uno scatto pubblicato sul social network Instagram.

Flora ha postato un’istantanea in bianco e nero che ha mandato in estasi i suoi fan. Come ben sapete, la moglie di Enrico Brignano è solita essere ironica, umile e semplice. Sui social infatti mette in evidenza la sua vita quotidiana, come ad esempio le foto in compagnia della figlia Martina. Ed oltre ad altre immagini professionali, di tanto in tanto è abile a proporre una sua veste sensuale. (Continua dopo la foto)

















La Canto augura in questo caso la buonanotte e nello scatto ha un trucco che intensifica il suo fantastico sguardo, i capelli sciolti liberi sulle spalle ed un corpetto che mette in luce le sue curve mozzafiato, che fanno alzare vertiginosamente le temperature dei suoi follower. I quali le hanno dispensato numerosi apprezzamenti. (Continua dopo la foto)













“Sei un concentrato di simpatia e bellezza”, “Accipicchia che bella”, “Bellissima”, “Una diva”, “Che cosa sei…”, “Sei una gran gnocca”, “Meravigliosamente sexy ed affascinante”, “Quanto sei bella”, “La bellezza”, “Tanta bellezza”, “Alta classe ed alto livello”, sono solo alcune delle centinaia di messaggi inviati alla conduttrice. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Buonanotte….🌙🖤 #blackandwhite Ph @gianlucasarago Make-up @valeria_schirinzi_mua Un post condiviso da floracanto (@floracanto) in data: 10 Nov 2019 alle ore 2:32 PST

Recentemente Flora Canto era tornata a parlare della sua ex relazione con Filippo Bisciglia, che si interruppe nel 2006 quando lui la tradì con Simona Salvemini. A ‘DiPiùTv’ aveva affermato: “Sì, c’è stato il tradimento, ma ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio. E poi, con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione”. Il riferimento è ovviamente alla sua esperienza come tronista di ‘Uomini e Donne’. A proposito invece di ‘Tale e Quale Show’, ha imitato Cristina D’Avena, Syria, Anna Tatangelo, Orietta Berti ed Anna Oxa. In passato ha anche condotto ‘Fast and Furious’ su La7, ‘Telethon Rai Uno’, ‘Supercinema’, ‘Oscar dei porti’ ed è stata testimonial di brand come ‘Miss Bikini’ ed ‘Eklé’.

Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci a Storie Italiane: “Casti per 3 anni”