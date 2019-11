Eros Ramazzotti e Carolina Stramare, la miss confessa la verità sul rapporto con il cantante

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare stanno insieme? Negli ultimi giorni il gossip è impazzito e non si parla d’altro. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Spy che ha scritto che il cantante e la miss fossero diventati una coppia. Dalla scorsa estate Eros Ramazzotti è tornato single: dopo una lunga relazione con Marica Pellegrinelli, il matrimonio, due figli, il cantante romano e la modella bergamasca hanno deciso di dirsi addio.

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile – hanno scritto nel comunicato che hanno diffuso a luglio – Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati”. E così hanno annunciato al mondo di essersi detti addio. Lei, dopo poco tempo, è stata avvistata con un altro. Poi ha iniziato a vivere alla luce del sole la sua relazione con il rampollo Charley Vezza. Continua a leggere dopo la foto

















Lui è rimasto single. Ma poi, qualche giorno fa, è iniziata a circolare la voce del presunto fidanzamento con carolina Stramare. Ora è Carolina Stramare a fare chiarezza su questo gossip e a svelare come stanno veramente le cose. Finora i due non avevano né confermato né smentito la voce. Con un comunicato rilasciato a Isa e Chia, Carolina Stramare ha raccontato tutto. “Eros mi scrisse per congratularsi in seguito alla mia vittoria” ha scritto nel comunicato. Continua a leggere dopo la foto









E ha aggiunto: “In quanto più volte l’avevo nominato nelle mie interviste. Sulla caviglia ho tuttora tatuata una frase di una sua canzone, dedicata a mia madre scomparsa tempo fa. Ma è tutto qui. Mi dispiace per la malizia messa in giro, perché rispetto lui come artista, e me stessa in quanto ventenne. Voglio porre fine a questo vociferare”. Dunque niente di fatto: i due non stanno assolutamente insieme. Un po’ di delusione c’è. I due sarebbero stati una bella coppia. Continua a leggere dopo la foto





Ma niente. Intanto nelle ultime ore sta circolando un’altra voce: pare che Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli siano ai ferri corti. Sembra che le due abbiano partecipato allo stesso evento mondano e pare che abbiano cercato in ogni modo di evitarsi. Aurora non ha preso bene la relazione di Marica con Charley Vezza? A quanto pare…

“Col fidanzato è finita per Eros Ramazzotti”: la spifferata sulla bellissima e il cantante