Marica Pellegrinelli, spunta l’ultima su Aurora Ramazzotti. La voce si fa strada

Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato? A quanto pare tra le due sarebbe calato il gelo. O almeno è quanto sostenuto dal settimanale Diva e Donna, che racconta di una certa lontananza tra l’ex moglie e la prima figlia di Eros Ramazzotti. E pensare che fino a qualche tempo fa, il settimanale Chi scriveva che Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fosse rimaste in buoni rapporti. E invece sembra che ultimamente le cose tra la bella Aury e la modella bergamasca siano cambiate.

L’incantesimo del loro rapporto si sarebbe spento. Come rivela Diva e donna, a un evento mondano che si è tenuto negli ultimi tempi, le due si sarebbero accuratamente evitate. Ma cosa è successo tra loro? Perché quel rapporto che era tanto perfetto è cambiato all’improvviso? La colpa sarebbe di Marica. Nel senso che, a quanto pare, la figlia di Ramazzotti non avrebbe preso bene il fidanzamento della Pellegrinelli. Da quando lei è uscita alla scoperta con Vezza… Continua a leggere dopo la foto

















Le cose tra le due sarebbero cambiate. “Quando Marica e Aurora sono state chiamate a partecipare a uno stesso evento milanese, hanno chiesto di essere messe in scaletta lontana l’una dall’altra: una è intervenuta la mattina, l’altra la sera, in modo da potersi accuratamente evitare, visto che dal vivo i rapporti ora sono decisamente freddini”, si legge su Diva e donna. Se all’inizio, appena annunciata la separazione, Aurora era sembrata comprensiva, ora le cose sono cambiate. Continua a leggere dopo la foto









Ora Aurora prova amarezza e, come gli amici e conoscenti di Eros Ramazzotti, non è bello per lei vedere Marica Pellegrinelli felice e contenta con il nuovo fidanzato. Ma le cose stanno davvero così? Non si sa. Quel che è sicuro è che le due continuano a seguirsi sui social. Solo per “spiarsi” a vicenda? Bah. Entrambe, comunque, sono molto attive sui social. Continua a leggere dopo la foto







Invece Michelle Hunziker non è così diplomatica e, dopo che Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono lasciati ha subito smesso di seguire la modella bresciana sui social. “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile – hanno scritto Marica e Eros nel comunicato nel quale annunciavano la separazione – Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane”.

“Irriconoscibile”: Aurora Ramazzotti, il drastico cambio di look lascia i fan interdetti