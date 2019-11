Ilary Blasi e Francesco Totti a letto insieme: il video intimo finisce sul web. Tutta ‘colpa’ dell’amica

La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari.

La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli adulti per i quali Totti è una fede, le mamme che ai due ci sono affezionati, le nonne e i nonni, che apprezzano il fatto che si possa essere famosi senza perdere la spontaneità, non del tutto, almeno. La coppia sembrava di quelle classiche, ma i due sono così intelligenti da smarcarsi dal cliché e diventare una delle coppie più solide e invidiate d'Italia.

















Sono lontanissimi i tempi in cui la bella Ilary snobbava Instagram. A partire più o meno dall'estate scorsa, anche la conduttrice che fino a poche settimane fa è tornata in tv con 'Eurogames' ha ceduto al social più amato dai vip e praticamente non passa giorno in cui non condivida istanti della sua vita quotidiana, oltre che momenti del backstage e del suo lavoro.









Pochi giorni fa Ilary ha organizzato una cena a base di birra e cibo spazzatura e, con la sua solita ironia, ha rivelato un dettaglio molto originale del suo outfit: infradito estive con calzini, come mostra tra le sue Storie. Sempre in tiro e super fashion in tv, ma a casa Ilary è una donna "normale" che soffre un po' di freddo opta per la comodità senza problemi. Ma questo è niente. Sui social, un'amica della coppia, ha pubblicato un video dei puponi mentre si trovano in camera da letto.





I due hanno trascorso il weekend a Londra con un gruppo di amici, ma proprio non si aspettavano di venire pizzicati in un momento così intimo. Tutto è accaduto nell'appartamento che Totti e Ilary condividono con la comitiva. L'amica ha filmato cosa succede al ritorno da una serata in un locale. Francesco Totti, ripreso in primo piano, non sembra disturbato dal telefonino, mentre Ilary si nasconde sotto le coperte. Le immagini di Ilary e Francesco, tante volte paragonati a Sandra e Raimondo, che dormono insieme del lettone sono diventare virali. (clicca per guardare il video)

