“Se lo fai replicare vado in un altro programma”. L’ospite minaccia Barbara D’Urso, è furia a Domenica Live

L’ex gieffina Floriana Secondi, a Domenica Live, racconta il caso delle sue foto che, negli ultimi giorni, sono comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di Barbara D’Urso. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da una serie di foto in cui la Secondi e Pompili comparivano su un divano in atteggiamenti intimi.

Proprio per commentare quelle foto, Barbara D’Urso ha invitato a Domenica Live Floriana Secondi affinché anche lei potesse dire la sua e raccontare la sua versione. “È stata una persona che conosco, che mi ha ricattata – ha detto – Voleva che io fingessi di essere la sua fidanzata, perché lui è omosessuale, l’ho detto. Lui ha detto che mi avrebbe aiutata, è una persona che ha intorno persone molto potenti. Diceva che poteva aiutarmi. Mi ha fatto fare delle serate, non mi ha mai pagato e poi mi ha chiesto di fare quelle foto. Non sono nuda in nessuna di loro”. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Non ho mai fatto una foto nuda. Non ci sarebbe nulla di male se io mettessi una mascherina e un frustino a carnevale, non c’è nessuno scandalo, è sbagliato il contesto. La pubblicazione di quelle immagini non è mai stata autorizzata. Lui ha usato queste foto, fatte dodici anni fa, per pubblicizzare un video porno in cui ovviamente non ci sono io”, ha raccontato la Secondi. La D’Urso ha interrotto Floriana per informarla che, dopo quanto dichiarato dalla donna una settimana fa, Pompili aveva chiesto di replicare con una lettera. (Continua a leggere dopo la foto)









“Aspetta però, devo leggere quello che ci ha scritto. Ha diritto di replica. Scrive ‘Pur senza fare il mio nome, Floriana ha parlato di un ex fidanzato che la ricattava. Io rigetto queste accuse e lo faccio con la forza delle prove: chat, messaggi e video privati di momenti piacevoli. Passati anche insieme a suo figlio’”. A questo punto Floriana ha perso la pazienza e si è infuriata anche con la padrona di casa.

“Guarda Barbara, – ha detto l’ex gieffina – adesso mi alzo e me ne vado. Mio figlio non lo deve nominare perché sennò divento cattiva sul serio. Di mio figlio non deve parlare perché vado fuori di testa. Questo soggetto ci ha rovinato abbastanza. Mio figlio è stato oggetto di bullismo per colpa sua. Questa stron***ta mi ha rovinata come madre. Mi devo nascondere quando porto mio figlio a scuola, si vergogna di me”. “Quando questo soggetto dice che ero fidanzata con lui, stavo con il mental coach della Lazio. Non sono mai stata fidanzata con lui. Sto per prendere fuoco. Non mi interessa ascoltare quello che dice lui”, ha detto ancora Floriana. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Se lo fai replicare, io vado a replicare da un’altra parte ancora. Non puoi dare adito a questa gente. Dimmi che non lo fai replicare da te, sennò vado da un’altra parte. Dillo davanti a tutti. Se lo vedo qua, faccio casino. Stai facendo quello che vuole lui”.

