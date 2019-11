Micro top e seno in primo piano (con tanto di inquadratura dall’alto): Raffaella Fico è un’esplosione di sensualità

La modella Raffaella Fico è sempre in splendida forma e lo ha dimostrato ancora una volta grazie ad una sua pubblicazione fatta sul suo profilo Instagram. Ha deciso stavolta di fotografarsi al termine di un duro ed intenso allenamento in palestra. E lo scatto ha mandato nuovamente in visibilio tutto il web. La donna indossa infatti un micro top e il suo fisico è esplosivo.

Il seno è molto in vista e le sue curve sono praticamente da urlo. A corredo dell’immagine hot, la Fico ha lasciato una didascalia in lingua inglese: “End of training, excellent job” (“Fine dell’allenamento, eccellente lavoro”). Non sempre lei è apprezzata da tutti gli utenti, che spesso la accusano di postare scatti troppo provocanti ed audaci. Ma sono stati i commenti positivi a prevalere. (Continua dopo la foto)

















Il post ha conquistato quasi 24 mila like. “Bona”, “Sei proprio bella”, “Sei stupenda”, “Davvero eccellente”, “Sei la numero uno”, “Bel seno”, “Esplosione di bellezza”, alcuni dei vari messaggi apparsi. Ma c’è chi comunque l’ha criticata affermando di avere il seno rifatto. E non solo: infatti, alcuni nutrono dubbi sulle labbra, che sembrano sempre più carnose. (Continua dopo la foto)













Recentemente, Raffaella ha confessato che la figlia Pia è stata vittima di atti di razzismo: “Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di merda, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese: ‘Cosa vuol dire negra?!’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”. (Continua dopo la foto)

E Raffaella Fico era intervenuta in televisione anche per rivelare un tenero gesto della bimba riservato al papà Mario Balotelli, vittima di razzismo durante Verona-Brescia: “Stavamo guardando la partita, per fortuna ha visto solo il primo tempo. Noi la scena di Mario che ha tirato il pallone e ha fermato il gioco non l’abbiamo visto. La bambina ha visto un’intervista, subito dopo la partita, voleva consolarlo. Gli ha mandato un messaggio: ‘Sono stupidi, non ascoltarli”.

Francesco Monte, che emozione! È successo subito dopo la puntata del trionfo a Tale e Quale Show