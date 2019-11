“Ma che bella!”. Alessandra Amoroso, rivoluzione: cambia look (che piace da impazzire ai fan)

La cantante italiana Alessandra Amoroso ha voglia di cambiamenti e di sperimentare altro. Ed ha pensato di apportare alcune modifiche al suo aspetto esteriore. Le celebrità spesso aspettano proprio l’imminente stagione invernale per rivoluzionare i propri look e l’artista salentina ha seguito questa moda. Cosa ha fatto?

L'abbiamo sempre ammirata con il suo aspetto impeccabile e perfetto sui palcoscenici più importanti d'Italia, infatti normalmente indossa abiti griffati sfoggiando acconciature bon-ton. Ora ha scelto qualcosa di più selvaggio, prediligendo la naturalezza. Ad essere coinvolti sono i suoi capelli.

















La donna ha detto basta alla piastra e alle spazzole liscianti ed ha lasciato la chioma al naturale, ovvero mossa e crespa. Il suo sguardo sembra adesso molto più aggressivo e selvaggio. Un primo indizio sulla sua volontà di cambiare look era giunto già in occasione della festa di Haloween, quando aveva sorpreso praticamente tutti i suoi fan.













La Amoroso si era infatti travestita da Harley Quinn con trecce ondulate e gonfie e da quel momento in poi ha quindi proseguito su questa strada. E a quanto pare questo suo nuovo look è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi follower, che l'hanno letteralmente inondata di complimenti e di like sul suo profilo Instagram, dove lei a corredo dello scatto ha scritto: "…e come mai?!…vabbè li lego ho capito".

Visualizza questo post su Instagram …e come mai?!… vabbè li lego ho capito..😎👩🏽‍🦱🤦🏽‍♀️ #capellideca… Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 5 Nov 2019 alle ore 4:33 PST

L’immagine ha ottenuto più di 80 mila mi piace ed i messaggi degli utenti si sono sprecati. “Bellissima”, “Che bella che sei”, “Mi spieghi come fai ad essere bella in tutte le versioni?”, “Un leoncino”, “Legali, fai quello che vuoi, ma non tagliarli”. E c’è anche chi ha ironizzato: “Questa sono io in questo momento, appena arrivata all’università dopo aver preso l’acqua perché sta diluviando”. Quest’anno Alessandra il 4 gennaio ha pubblicato il terzo singolo ‘Dalla tua parte’ del disco ’10’. Poi è stata ospite al Festival di Sanremo, dove è riuscita ad ottenere una standing ovation per la sua interpretazione del brano ‘Io che non vivo (senza te)’ insieme a Claudio Baglioni. Il 23 giugno ha poi annunciato di volersi concedere una pausa a tempo indeterminato dal mondo musicale per dedicarsi completamente alla sua vita privata.

