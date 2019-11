Da quando il settimanale Spy ha lanciato l’indiscrezione del flirt tra Carolina Stramare ed Eros Ramazzotti non si parla d’altro. Nell’ultimo numero in edicola, il magazine scrive che dietro alla recente rottura di Miss Italia 2019 con il fidanzato Alessio potrebbe esserci proprio lo zampino di Eros. Secondo la rivista, infatti, non è da escludere che tra i due ci possano essere stati dei contatti e che dietro al ritorno da single della bella Carolina ci sia proprio l’ex marito di Marica Pellegrinelli.

“Miss Italia Carolina Stramare è tornata single – si legge su Spy – La sua storia d’amore con Alessio, durata appena 8 mesi, è giunta al capolinea. ‘I sentimenti possono cambiare’, ha dichiarato lei in una recente intervista, ma secondo i beninformati, dietro a questa rottura, c’è il neo 56enne e sempre affascinante Eros Ramazzotti. Sarà vero?”. (Continua dopo la foto)

















Il gossip era nato tempo fa anche per via delle dichiarazioni della bella Carolina subito dopo l’incoronazione, quando però era ancora impegnata: “Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo – raccontava – Gli ho detto che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’. Era la preferita di mamma. ‘Non ci posso credere’, mi ha detto, era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto”. (Continua dopo la foto)









Dichiarazioni, queste, che avevano subito scatenato i sospetti di una vicinanza con il cantante romano da poco tornato single dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Ma ora che il settimanale Spy ha rilanciato l’indiscrezione, è la stessa Carolina a rompere il silenzio su queste voci. Lo ha fatto via Instagram, pubblicando una serie di Storie. (Continua dopo le foto)







“Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere”, ha fatto sapere Carolina Stramare. E poi: “Volevo evitare di trattare questo argomento, perché credevo non fosse necessario, ma ora ho letto un articolo che diceva che nessuno ha smentito e ‘quindi chi lo sa’”. La conclusione: “Lo so io e ve lo dico io, se vi va (sorride, ndr) […] Eros mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione congratulandosi e io lo ho ringraziato”. Fine della storia.

