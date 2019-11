Allo specchio, col reggiseno che ‘esplode’: Antonella Mosetti così supera ogni limite. “Alzi la mano chi non ha fatto lo zoom!”

Antonella Mosetti è un volto ormai conosciuto da tutti gli italiani. Indimenticabile la sua partecipazione al programma ‘Non è la Rai’ di Gianni Boncompagni. Ma nel recente passato, più precisamente nel 2016, il pubblico l’ha ammirata al reality show ‘Grande Fratello Vip’. E proprio quest’anno è stata giudice di ‘All Together Now’. Ma i suoi fan non possono che apprezzarla anche per il suo stratosferico aspetto esteriore.

La showgirl è molto seguita sul suo profilo Instagram, infatti ha più di 500 mila follower, e proprio qualche ora ha postato uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Un selfie davanti ad uno specchio che non ha bisogno di immaginazione, visto che ha mostrato perfettamente il suo corpo. (Continua dopo la foto)

















Nell’immagine c’è Antonella con un minuscolo completino intimo, che contiene davvero a malapena le sue straordinarie curve. Il seno è ben visibile, mentre grazie alla mutandina sgambata lascia intravedere un dettaglio molto interessante, che i fan hanno apprezzato parecchio. (Continua dopo la foto)













In evidenza ci sono infatti i suoi tatuaggi che ha inciso nella zona dell’inguine e sicuramente in molti avranno effettuato il classico zoom per vederli da più vicino. Non sono ovviamente mancati i numerosissimi commenti dei suoi seguaci. “Fisico da ventenne”, “Dovevo fare il tatuatore nella vita”, “Alzi la mano chi non ha fatto lo zoom!”, “Meravigliosa”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 👙 @calvinklein #summer2019 #antonellamosetti Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 9 Nov 2019 alle ore 1:14 PST

E non è finita qui perché tante altre persone hanno continuato a dispensarle complimenti: “Sei sempre una donna splendida”, “Semplicemente sempre al top”, “Splendida e sempre più bella ed elegante”, “Irresistibile”, “Mamma mia quanto sei bella”, “E le ventenni mute”. La Mosetti è nata a Roma il primo agosto del 1975. Spesso l’abbiamo vista all’opera nel cast di opinionisti dei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’, ed è stata anche ospite di ‘Mattino Cinque’ presentato da Federica Panicucci. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo la separazione dal marito Alessandro Nuccetelli dal quale ha avuto la figlia Asia, è stata fidanzata con Davide Lippi e dal 2007 al 2012 con lo schermidore Aldo Montano, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Atene 2004. Ha anche recitato una parte nella miniserie ‘Mamma per caso’ di Sergio Martino.

