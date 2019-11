“Se parlo rovino famiglie!”. Giulia De Lellis è furiosa: un attacco senza precedenti

La modella e scrittrice Giulia De Lellis sta vivendo un momento d’oro grazie alle straordinarie vendite del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Ma in queste ore è capitato qualcosa che l’ha infastidita non poco, a tal punto da sfogarsi direttamente attraverso le stories di Instagram. L’influencer ha detto che sta proseguendo nel suo lavoro e nel portare avanti i suoi progetti professionali, ma le hanno riferito alcune cose che non le hanno fatto piacere.

Nonostante la rabbia, Giulia ha preferito non fare nomi anche se i diretti interessati sanno perfettamente che le stoccate sono rivolte a loro. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose”. (Continua dopo la foto)

















“Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi, quindi anche se fate delle figure di me..a incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete”, ha proseguito la De Lellis. (Continua dopo la foto)













Poi Giulia ci è andata giù più pesante ed ha fatto intendere di sapere tutto e di poter svelare dettagli compromettenti su qualcuno in particolare: “Volevo dire che sto zitta però sto sempre qua. So tutto e mi dicono di tutto, quindi occhio. Se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”. (Continua dopo la foto)

Recentemente la modella aveva ricevuto dure critiche dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Valentina Dallari, in merito ad alcune dichiarazioni di Giulia al programma ‘Le Iene’ sulle donne magre e grasse: “Le donne non si dividono in magre o grasse. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ancora ci sono persone che catalogano altre donne in questo modo. vere il grasso addosso è una frase dispregiativa, che ci proietta ancora una volta nei classici che stanno rovinando un’intera generazione di donne. Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con se stesse, e se si è curvy non significa essere robuste, o come dicono altri, grasse”.

