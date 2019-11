Taylor Mega, dopo la storia con Giorgia Caldarulo ha messo gli occhi su di “lei”. “Mi attrae”, ha confessato. Ovvio, la conosciamo benissimo…

Taylor Mega ha voltato pagina. La sua storia con Giorgia Caldarulo è finita. Giorgia Caldarulo è nota a tutti per essere stata una corteggiatrice di Uomini e donne. La super influencer e la corteggiatrice si sono lasciate, la colpa è di quella polemica scoppiata alcune settimane fa. Secondo quel che ha fatto sapere Taylor Mega, Giorgia non avrebbe retto la pressione mediatica. Ma la Mega non si lascia certo abbattere. Anzi, guarda avanti ed è pronta per vivere in tranquillità delle nuove relazioni amorose.

Con uomini o con donne? Ah, questo per lei non è certo un problema. Per lei non fa molta differenza. Quel che importa per la ex naufraga dell'Isola dei famosi, è trovare una persona con la quale vivere serenamente la vita di tutti i giorni. Intanto la Mega ha già messo gli occhi su qualcuno. Anzi, su una in particolare. Una donna che tutti conosciamo bene. Chi è? Lo ha svelato lei stessa in un'intervista al settimanale Nuovo. Curiosi di sapere di chi si tratti?

















Taylor Mega ha svelato al settimanale Nuovo di provare attrazione per una famosa attrice: "Mi attrae Alba Flores, che interpreta Nairobi ne La casa di carta", ha confidato la 26enne. Per ora, però, nella sua vita non c'è ancora nessuno: "Il gossip di un flirt con un calciatore? Falso, i calciatori non sono il mio genere. E poi basta con gli italiani, oggi sogno un amore internazionale", ha spiegato Elisia Todesco (è questo il nome di battesimo di Taylor Mega.









Poi ha aggiunto: "Non c'è nulla di studiato in me, sono così come mi vedono. Anzi, i flirt che vivo segretamente sono molti di più di quelli che raccontato i giornali e che la gente immagina". Insomma, al momento è single e lo conferma lei stessa: "Confermo di essere tornata single e sono molto felice. Da single sto bene". La ex di Flavio Briatore e del rapper Sfera Ebbasta è contenta così. E non ha alcuna voglia di metter su famiglia, per il momento.





"Il mio istinto materno è pari a zero. Molti pensano che come donna non sei completa se non fai un figlio, ma non è così: ci si può realizzare in mille altri modi, non tutte siamo fatte per essere madri. Mi vedo inarrestabile nel portare avanti la mia carriera", ha aggiunto. Taylor pensa alla carriera, più che ai figli. Di recente ha posato per il calendario 2020 di For Men: "Ho posato senza prendere un euro. Il mio compenso va a un'associazione che sostiene le vittime di violenza".

