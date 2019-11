Agostino Penna, il retroscena del vincitore di ‘Tale e quale show’: “Quando stavo a Uomini e Donne…”

Agostino Penna è il grande creatore della storica sigla di ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi. Ed a proposito di questo ha detto: “Mi ero trovato un po’ per gioco. Maria De Filippi mi chiese una musichetta per accompagnare dei ragazzi che arrivavano da un pullman e scendevano con una rosa da consegnare alla tronista di turno”. E sull’opinionista Tina Cipollari: “Per lei creammo questa discesa dalle scale che faceva il verso a quella di Marilyn Monroe al cinema. Ho anche suonato al suo matrimonio con Kikò”.

I suoi rapporti sono stati buoni anche con l’intero staff di ‘Uomini e Donne’: “Sono dei cari amici, come tutto l’entourage di Uomini e Donne e la stessa Maria”, ha aggiunto Agostino. Il quale ha fatto un annuncio roboante durante l’intervista con ‘Lei’, dichiarando di aver conosciuto un’artista di fama internazionale. (Continua dopo la foto)

















Da un po’ di tempo a questa parte è in rapporti professionali con la bellissima e bravissima Selena Gomez: “Da due anni sto artisticamente frequentando Selena Gomez. A volte sono chiamato last minute per eventi privati in cui si occupa della parte musicale”. Penna ha poi rivelato che la cantante è amante di un brano italiano in particolare. (Continua dopo la foto)













La cantante ed attrice americana adora infatti ‘O’ Surdato Innamorato’ che conosce perfettamente ed altre canzoni nostrane. Il suo obiettivo futuro è molto ambizioso: poter collaborare a tutti gli effetti con lei per creare qualcosa di “esplosivo”. Nell’ultimo periodo Penna lo abbiamo invece ammirato a ‘Tale e Quale Show’, dove ha imitato abbastanza bene grandi artisti come Mango e Lucio Dalla. (Continua dopo la foto)

Agostino Penna, originario di Avellino, è nato il 19 gennaio del 1966. La sua passione per la musica ce l’ha fin da quando era adolescente, precisamente dall’età di 15 anni. In quel periodo ha fondato una band, i ‘Vanadium’. Dopo aver conseguito il diploma al conservatorio, ha collaborato con Umberto Tozzi, Marco Masini e Marco Ferrandini. Ha anche recitato alcune parti in ‘Don Matteo’, ‘Distretto di Polizia’ e ‘Il miracolo di Marcellino’. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita sentimentale, infatti non sappiamo se sia sposato o se abbia avuto dei figli. Su Instagram è seguito da più di 1000 follower.

