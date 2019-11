“Cosa?”. Patrizia De Blanck lo scopre in diretta, ed è una furia. Barbara D’Urso scioccata

A Pomeriggio Cinque si parla di toy boy e cougar. Ospite nel salotto di Barbara D’Urso anche Patrizia De Blanck, la mitica contessa che anni fa partecipò all’Isola dei famosi ha criticato Wanda Fisher, che avrebbe un nuovo fidanzato 27enne. “Che schifo!” ha sbottato la contessa, che però è stata interrotta da Roger Garth. Dal collegamento, l’opinionista della D’Urso ha lanciato una bomba.

In passato la contessa è stata al centro delle cronache rosa. Nel 1960, neanche ventenne, Patrizia De Blanck si è sposata con Anthony Leigh Milner, baronetto inglese da cui si è separata dopo pochi mesi in seguito al tradimento di lui con il suo migliore amico. Era la compagna di Farouk El Chourbagi quando è stato ucciso per gelosia dall'ex amante proprio dopo l'inizio della sua storia con la De Blanck. Nel 1971 ha sposato Giuseppe Drommi, console di Panama, che l'ha resa madre di Giada, nata il 18 febbraio 1982.

















Diversi i flirt nella vita della Contessa con personaggi importanti come Alberto Sordi, Franco Califano, Warren Beaty, Alessandro Onassis e Walter Chiari. Ma torniamo alla puntata di Pomeriggio Cinque. "Ma senti chi parla! – ha detto Roger Garth rispondendo alla contessa – Parli proprio tu che stai con un politico anche molto famoso che per di più è fidanzato!". Patrizia De Blanck è rimasta in silenzio e non ha smentito le parole dell'opinionista.









"Che ne sai tu?" ha detto, mentre Roger ha subito replicato "Cara, lo sa tutta l'Italia!". Nello studio, in realtà, cala il gelo, perché nessuno ha idea di chi possa essere il nuovo fidanzato della contessa. La Barbara D'Urso resta basita, poi chiede a Patrizia De Blanck se la notizia sia vera.





Patrizia conferma e annuncia in tv: “Hai fatto bene a dirmelo, così lo lascio. È un uomo molto importante, ma sapevo fosse sposato. Se è così glielo dico in diretta vaf*****. Io gli uomini sposati non li voglio”. La De Blanck non ha mai citato il nome del diretto interessato, ma alle domande di Barbara D’Urso ha precisato: ”Sto uscendo con un politico famoso. La relazione stava per iniziare, ma ora si tronca”.

