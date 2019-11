“Non hai il mio sangue, ma ti amo”. Raffaella Mennoia, la dedica (a sorpresa) commuove tutti

La celebre autrice del programma ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia non sta attraversando un periodo molto facile. Qualche settimana fa sui social ha infatti annunciato che il suo amato papà non sta affatto bene: “Papà sta sempre uguale, non sta bene, io lo so che la vita è dura…Ha superato una malattia importante l’anno scorso…va bene è la vita, ci sta, sono forte”. Immediatamente i suoi fan hanno provato in tutti i modi a rincuorarla e a tirarla su di morale.

Ora Raffaella è invece stata protagonista di un lungo e commovente post dedicato ad uno dei suoi grandi amori, l’adorato cane Saki. Sotto lo scatto postato da lei sul social network Instagram, c’è una bellissima didascalia: “Non ti ho messo al mondo, ma hai dormito sulla mia pancia. Non ti ho allattato, ma ti ho nutrito con il mio amore ogni giorno. Non ho cambiato i tuoi pannolini, ma ho raccolto i tuoi bisogni in una busta. Non ho calmato il tuo pianto con un ciuccio, ma ti ho dato sicurezza quando la paura ti ha fatto rabbrividire e sei corso tra le mie braccia”. (Continua dopo la foto)

















“Non ti ho portato sull’altalena, ma abbiamo trascorso ore insieme nel parco. Non mi occupo del bullismo, ma se qualcuno ringhia o ti attacca, ti difendo con unghie e denti”, ha proseguito la Mennoia. Che ha aggiunto: “Non ti insegno a scrivere e disegnare, ma ti insegno ad essere educato. Ti sgrido, ti punisco, e ti perdono come una madre. Mi manchi quando non ti vedo”. (Continua dopo la foto)













“Ti porto ovunque con me e ti penso come un figlio. Di notte mi sveglio per vedere se dormi al mio fianco, ti guardo e ti accarezzo. Non hai il mio sangue, ma tra noi c’è un legame unico. Auguri Cucciolo!”, ha concluso l’autrice e braccio destro di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

“Buon compleanno Saki”, “Il post più bello che tu abbia fatto”, “Bellissime parole”, “Mi hai commossa”, “Non potevi scrivere parole più belle”, “Augurissimi al tuo cane che è stupendo”, sono solo alcuni dei numerosi commenti postati dai suoi follower. Lo scatto ha ricevuto più di 28 mila like. Raffaella Mennoia è nata a Roma il 25 aprile del 1974 ed è fidanzata dalla fine del 2017 con Alessio Sakara, l’atleta di arti marziali ed anche conduttore ed attore. Lui è conosciuto soprattutto per essere il co-conduttore di ‘Tu si Que Vales’ insieme a Belen Rodriguez.

