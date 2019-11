“Ero stanca, così ho scoperto la malattia”. Tale e quale show: Lidia Schillaci, il terribile racconto lascia tutti a bocca aperta

La cantante Lidia Schillaci è una delle protagoniste del programma ‘Tale e Quale Show’ di Rai 1, condotto da Carlo Conti. La donna ha rilasciato un’importante intervista ad ‘Ok Salute’, dove ha parlato di un argomento molto delicato che le ha cambiato la vita. Una volta superati i 30 anni ha dovuto combattere con un problema che fino a quel momento non si era mai palesato.

Durante alcuni controlli ha scoperto di soffrire di celiachia e quando è costretta a spostarsi in altre città, deve necessariamente informarsi sui locali che vendono cibi per celiaci e deve dunque riferire ogni volta della sua malattia per non incorrere in conseguenze che potrebbero essere anche gravi.

















"Non riuscivo a perdere quei chiletti che avevo messo su, mi sentivo sempre gonfia e la stanchezza non mi dava tregua, oltre a tutta una serie di complicazioni di tipo femminile, a partire da dolori fortissimi durante il ciclo", ha dichiarato Lidia, che scoprì della celiachia grazie al fratello, che fu ricoverato per un'ulcera gastrointestinale e per problemi all'intestino. Per entrambi la diagnosi del gastroenterologo fu la medesima.













Per evitare seri guai la Schillaci mangia alimenti senza glutine, cereali che hanno un basso contenuto dello stesso, come il riso, le verdure, la carne ed il pesce. Fortunatamente in Italia ci sono molti ristoranti che tutelano queste persone, mentre la stessa cosa non è successa negli Stati Uniti. Lì lei e suo fratello si "sono contaminati all'ennesima potenza" ed hanno poi dovuto seguire una dieta disintossicante per riprendersi del tutto.

L’artista ha concluso il suo intervento dicendo: “La celiachia si combatte a tavola. C’è il rischio che la richiesta di piatti gluten free venga presa sottogamba, dato che oggi i piatti senza glutine sono diventati una moda anche per chi non è celiaco”. Nelle scorse settimane la Schillaci era stata duramente criticata per l’imitazione di Mia Martini a ‘Tale e Quale Show’ ed il fidanzato Luca Favilla l’aveva difesa a spada tratta: “Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana…chissà perché…”.

