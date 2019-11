“È nato nel bagno del treno”. Emma Marrone lo svela sui social. Poi la sorpresa inaspettata

Le aspettative erano alte ed Emma Marrone non ha deluso i fan. La FIMI ha appena annunciato la classifica degli album più venduti in Italia negli ultimi sette giorni, sul gradino più alto del podio troviamo la cantante di “Io Sono Bella”. Il nuovo album “Fortuna” vanta la presenza di grandi firme che hanno supportato e affiancato la cantante nella realizzazione dell’album che segna un punto importante nella sua carriera decennale.

Gli arrangiamenti elaborati e i testi profondi hanno permesso a Emma Marrone di realizzare un album che ha subito fatto centro nel cuore di migliaia di persone, tra i brani più apprezzati il singolo che dà il nome al disco, "Alibi" e "Corri". Pochi minuti fa la FIMI ha pubblicato la classifica degli album più venduti in Italia.

















La medaglia d'oro è stata conquistata dall'artista salentina (qui potete trovare tutte le foto più belle di Emma Marrone) che ha ha superato Marco Mengoni e Benji & Fede che si sono dovuti accontentare rispettivamente del secondo e del terzo posto. Un lavoro che ha iniziato a prendere forma ben prima, più precisamente il 4 luglio, su un treno Frecciarossa; anzi nel bagno di un treno Frecciarossa.









"Spettinata… struccata… in giro per chissà dove… ma con il quaderno e la penna sempre in borsa", ha scritto la cantante a corredo di due brevi clip relative alla nascita di Fortuna. "Perché un viaggio in treno a volte può trasformarsi in qualcosa di più. E le parole spesso mi vengono a trovare quando meno me lo aspetto. Era il 4 luglio e Fortuna non era più solo un pensiero. Stava diventando la mia canzone."





Il video pubblicato da Emma ha fatto boom sui social. E la chicca svelata dalla Marrone non è passato inosservato a Trenitalia, che ha commentato così: “Ciao Emma, siamo contenti che il viaggio in treno ti abbia ispirata! Ti aspettiamo ancora a bordo, con quaderno e penna.”

