Andrea Damante e Nicole Mazzocato. Il gossip sugli ex UeD è pazzesco e lei ‘racconta’ tutto

Negli ultimi giorni era circolata la notizia che Andrea Damante si stesse vedendo con una ragazza di nome Chiara, ma non è mai stato confermato se si trattasse di semplice amicizia o di vera e propria frequentazione. In molti avevano notato che la donna assomigliasse non poco all’ex fidanzata Giulia De Lellis. Ma ora è tempo di nuove conoscenze per lui.

Nelle scorse ore l'ex protagonista di 'Uomini e Donne' è stato avvistato con un'altra ex partecipante del programma condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Nicole Mazzocato. I due sono stati beccati a Milano, ma sono usciti insieme ad altri amici e non si sono comunque verificati episodi particolari che facessero intuire molta intimità.

















Nicole è comunque già impegnata sentimentalmente, anche se la sua relazione con Thomas ha vissuto dei momenti non entusiasmanti proprio a causa delle sue uscite con il deejay. Sul social network la Mazzocato ha pubblicato un post nel quale ha spiegato nel dettaglio la situazione.













La ragazza ha innanzitutto chiarito che in loro compagnia c'erano tante altre persone ed ha aggiunto: "I problemi ve li fate voi fan accaniti perché il mio ragazzo è la persona più tranquilla del mondo! Io mi fido di lui e lui di me! Ribadisco, il caos lo create voi per niente". E Nicole ha proseguito confermando il suo grande amore verso il suo partner.

“Io sono fidanzata, Andrea è diventato un amico! Ho cambiato idea su di lui, conoscendolo meglio, ma io sono innamoratissima del mio ragazzo e non vedo l’ora che venga a Milano! Quindi scusatemi, ma state sbagliando persona e uomo!”, ha concluso un’infastidita Nicole. La Mazzocato nasce a Belluno il 31 agosto del 1990. Di professione fa la modella, l’attrice e l’influencer. Prima dell’avvento a ‘Uomini e Donne’ aveva recitato alcune parti in ‘Don Matteo’ e ‘Che Dio ci aiuti’. Ha una grande passione anche per il calcio, il basket, il ballo, il tennis ed il pattinaggio. Durante il programma di Canale 5 ha incontrato Fabio Colloricchio. Nicole è stata fidanzata anche con l’attore Matteo Branciamore de ‘I Cesaroni’. In passato ha partecipato anche a Miss Italia e Veline ed il suo entusiasmo per il mondo dello spettacolo è nato fin da quando aveva 20 anni.

