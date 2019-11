“È dura…”. Francesco Arca a cuore aperto: “È per questo che sono cambiato”

C’è grande attesa per la quarta puntata de ‘L’Isola di Pietro 3’, che stasera andrà in onda su Canale 5. Nella serie televisiva con Gianni Morandi c’è anche l’attore ed ex modello Francesco Arca, il quale interpreta il vicequestore aggiunto che dalla capitale Roma ritorna a Carloforte, il paese dove si recava in estate quando era un ragazzo. Il settimanale ‘Nuovo lo ha intervistato.

In vista degli ormai imminenti 40 anni, l'attore senese ha detto: "Che regalo vorrei ricevere? Sempre lo stesso: vedere la mia famiglia felice. Tutti abbiamo bisogno di dolcezza e armonia nella vita, senza non andiamo da nessuna parte!". Poi è entrato maggiormente nei dettagli e si è soffermato sui figli Maria Sole di 4 anni e Brando Maria di appena 19 mesi, avuti dalla compagna Irene Capuano.

















"Lavoro per dare un futuro ai miei figli. Quando riesco a ottenere un ruolo mi emoziona: per me la cosa più bella è tornare a casa e dire ai miei bambini che per i successivi tre mesi siamo a posto!", ha confidato Francesco. Che ha aggiunto: "Maria Sole mi segue, ma non si rende ancora conto bene di quel che succede con il mio lavoro".













"La prima volta che mi ha visto in onda l'ha presa come un gioco: spiegarle com'era possibile che fossi lì con lei e al tempo stesso sul piccolo schermo è stato difficile! La paternità è una maturità che non puoi raggiungere prima", ha proseguito Arca. Anche se le difficoltà di essere un attore non sono poche.

“Cerco di fare il possibile, ma il lavoro mi porta fuori casa parecchio. Di recente ho girato una serie in Spagna e un’altra in Tunisia…Insomma è dura!”. Al settimanale ha comunque ammesso di non sentirsi un sex symbol: “Ho la fortuna di essere un bell’uomo, ma spero di essere anche bravo. Mi piace di più quando si parla di sostanza!”, ha confessato l’attore. Il quale ha concluso parlando di progetti del prossimo futuro: “Mi piacerebbe fare un film in costume”. Francesco Arca ha perso il suo papà quando aveva soltanto quindici anni. Ha avuto molte relazioni: si ricordano storie con Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Safroncik e Luisa Corna. Dal dicembre 2013 ha ripreso il legame con Irene Capuano, la cui liaison era nata tempo prima. I figli Maria Sole e Brando Maria sono venuti alla luce rispettivamente il primo settembre 2015 e il 6 aprile 2018 a Roma.

