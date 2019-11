“Meraviglia”. Katia Pedrotti osa: sul suo letto è il top della sensualità

Il ‘Grande Fratello’ è stato per lei una grande fortuna perché le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Ed è stato grazie al reality che ha conosciuto il marito Ascanio Pacelli, dal quale ha avuto due figli. Nell’ultimo periodo è un po’ scomparsa dai radar televisivi, ma non è sparita dai social network.

Lì delizia i suoi fan con foto molto belle e sensuali. Lei è inoltre una influencer ed il suo profilo è seguito da oltre 400 mila follower. Le caratteristiche che la contraddistinguono sono indubbiamente l’eleganza, lo stile e la sensualità. Infatti, nonostante sia molto bella ed affascinante, non è mai stata una donna né volgare e né troppo appariscente. La bellezza elegante le garantisce dunque un gran successo sul web. (Continua dopo la foto)

















Nell’ultima immagine postata su Instagram lei si trova sul suo letto ed indossa un abito di raso nero ed un paio di calze molto intriganti. Le sue gambe risultano a dir poco perfette, così come il suo intero corpo. Il suo fisico è infatti senza difetti, visto che Katia ci tiene tantissimo a mantenere una forma smagliante, allenandosi e mangiando cibi salutari. (Continua dopo la foto)













“La femminilità non la perdere mai!”, il messaggio scritto dalla Pedrotti a corredo della foto. Ed i fan si sono letteralmente scatenati nei commenti: “Sexy da morire”, “Più passa il tempo e più ti fai bella!”, “Qual è il tuo segreto?”, “Sei stupenda! Una bellissima ragazza, tuo marito ha scelto bene”, “Beato tuo marito”, “Bellissima e che gambe! Un bacione dolcezza, sei stupenda”. (Continua dopo la foto)

Katia nasce a Chiesa in Valmalenco (Sondrio) il 27 settembre 1978. Ha una sorella e dal 30 aprile del 2005 è sposata con Ascanio Pacelli. La figlia Matilda è nata nel 2007, mentre Tancredi nel 2013. Lei è dovuta ricorrere a degli interventi chirurgici per rifarsi il seno ed il naso a causa di problemi di natura respiratoria. Dopo l’esperienza al ‘Grande Fratello’, nel 2010 ha condotto ‘Una valigia per due’ insieme al coniuge ed è stata spesso ospite di Barbara D’Urso. Nel marzo 2018 ha partecipato al programma ‘Mamma che Riccanza’. Nel 2016 la coppia ha vissuto un periodo di crisi perché la Pedrotti non si sarebbe dedicata molto al marito, ma le discussioni non sono state gravissime e tra loro l’amore è proseguito ed è ancora oggi molto forte.

