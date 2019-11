“Un uomo o una donna?”. Marco Mengoni e l’amore, cosa ha fatto sapere sulla sua vita intima

Marco Mengoni è una delle star del nostro secolo. Un ragazzo che amava la musica e che è riuscito a farne la sua vita. Marco Mengoni, classe 1988, ha sempre avuto la passione per la musica e, all’età di 14 anni, si è iscritto a una scuola di canto. Poi, una volta cresciuto, lascia la sua Ronciglione (in provincia di Viterbo) e si trasferisce a Roma dove canta ai matrimoni e in vari locali. L’anno della svolta è il 2009: in quell’anno Marco Mengoni prende parte ai provini di X Factor e viene scelto da Morgan nella categoria dei giovani.

Inizia il successo quello vero: Marco Mengoni vince X Factor e ottiene un contratto discografico da 300.000 euro con "Sony Music" da 300mila euro. In più ha la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo l'anno seguente. Da quel momento la carriera di Mengoni è tutta un'ascesa. Lui, nel frattempo, è diventato un idolo. Oggi Marco Mengoni ha 30 anni, è determinato e consapevole del mondo che lo circonda.

















Di recente Marco Mengoni si è raccontato in un'intervista a Sette anche se non si è sbilanciato riguardo la sua vita privata. "Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduta – ha spiegato -, la mia generazione è più aperta in tutti i sensi e mi dispiace che le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io sono un 30enne antico, ma anche oltre, avanti anni luce. Sono aperto a tutto, sarò l'ultimo naif ma non vedo barriere, confini, per me la Terra non è di nessuno".









I limiti non esistono, se non nella mente. E soprattutto, a detta di Mengoni, i limiti non esistono in amore. "Non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Io voglio vivere questa vita il meglio possibile, purtroppo noi trentenni, anch'io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce".







Marco Mengoni è uno che tiene molto alla sua vita privata, per questo non fa grande uso dei social: “La mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto”.

