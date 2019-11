“Che giornata di m…a”. Serena Enardu, lo sfogo preoccupa i fan. E il pensiero vola subito a lui…

Serena Enardu viene spesso criticata su Instagram da quando ha lasciato Pago dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. “Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io – ha spiegato qualche giorno fa l’ex tronista – e che sto passando ancora… C’è sofferenza nel separarsi da una persona alla quale si vuole bene, e dire voler bene è riduttivo perché tuttora per me è difficile dire che voglio solo bene a Pago”. Serena, quindi, aveva aggiunto: “Bisogna trovarsi nelle situazioni… prima di lasciare libero sfogo al proprio pensiero bisogna un pochino immedesimarsi…”.

“Non nego che mi abbiano fatto male tante cose ma ho preferito non oscurare i messaggi sotto i miei post perché volevo che tutti avessero la libertà di esprimere prima di tutto quello che sono. Quando uno parla e lo fa, esprime se stesso… E questo è il mondo che è fatto di persone che non ragionano, che scaricano e vomitano la loro rabbia addosso ad altri. Se è servito a qualcuno questo mi fa piacere”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Nelle ultime stories l’ex di Pago è apparsa molto provata. Serena Enardu si è mostrata triste mentre ascolta una canzone molto particolare che stava passando in radio in quel momento. Una canzone di Marco Mengoni che parla di un amore malinconico. “Devo dirvi la verità, giornata di m…a – ha esordito Serena Enardu – mio figlio stanotte è stato male, ho dormito male e mi sono svegliata priva di forze e sono andata in palestra. Però è una giornata veramente di m…a. E poi…”. A questo punto la Enardu si è fermata, ha alzato il volume della radio per far ascoltare il brano ”Ti ho voluto bene veramente” di Marco Mengoni. In tanti si sono chiesti se in quella canzone ci potesse essere un pensiero nascosto per Pago, con il quale ha avuto una storia di sette anni, finita a settembre dopo l’esperienza della coppia a Temptation Island Vip. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto, l’ex tentatore Alessandro Graziani ha rilasciato un’intervista dove si è detto pronto a vivere una relazione con Serena Enardu. “Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto perché, sentendomi in parte responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo, ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità.” Volente o nolente, il ragazzo si è trovato coinvolto in un vortice molto grande e intenso, fatto di polemiche e di fazioni contrapposte. Serena Enardu è stata e viene tutt’ora fortemente criticata e Alessandro Graziani si è fermamente schierato dalla parte dell’imprenditrice sarda, difendendo la sua scelta di lasciare il compagno dopo tanti anni. (Continua a leggere dopo la foto)





Per quanto Graziani dichiari di voler stare vicino alla sua Serena, tra loro c’è un ostacolo non indifferente rappresentato dalla distanza. Serena Enardu, infatti, risiede stabilmente a Cagliari dove ha avviato alcune attività imprenditoriali mentre Alessandro Graziani vive a Sabaudia. “Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”, ha dichiarato il ragazzo.

Wanda Nara, topless di fuoco: le mani sul seno non bastano a coprire