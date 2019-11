Wanda Nara, topless di fuoco: le mani sul seno non bastano a coprire

È una delle wags più famose. Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, lascia poco spazio all’immaginazione quando vuole provocare. È successo anche ieri sera, con una un buongiorno per i fan particolarmente caliente. L’argentina è molto seguita su Instagram, dove pubblica numerose foto della sua vita quotidiana, ma anche del suo lavoro.

Tanti infatti gli scatti presi dai suoi shooting fotografici, che mettono in mostra le sue curve esplosive e la sua bellezza da urlo. Come tutti sanno in questo periodo Wanda vive a Parigi, in quanto il marito gioca col Paris Saint Germain. Ma anche se distante continua a provocare il pubblico italiano. Gli ultimi, per esempio, che risalgono a pochi giorni fa, hanno registrato un vero boom di like.

















Wanda ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti hot e soprattutto un video completamente senza veli che totalizzato oltre 1 milione e 600mila visualizzazioni e una marea di commenti, tra cui spiccano quelli di Giorgia Venturini, sua collega a 'Tiki Taka', e Alessia Marcuzzi. L'ultima foto che compare nelle sue storie Instagram ha letteralmente mandato in delirio i fan: l'argentina è senza reggiseno e il suo braccio non copre tutto. La foto è in bianco e nero e Wanda Nara stende tutti. "Io oggi sono a Parigi e voi?", chiede maliziosa Lady Icardi e i like sono arrivati a pioggia.









Da settembre, la showgirl argentina si divide tra Milano e Parigi. Una vita in viaggio la sua, visto che Wanda Nara deve rispettare gli impegni presi come opinionista di Tiki Taka, il programma Mediaset sul calcio che va in onda da Cologno Monzese, senza però rinunciare a stare accanto a suo marito che attualmente gioca in Francia. Wanda Nara è anche modella e nei suoi social mostra spesso i backstage dei servizi fotografici, spesso in vesti molto succinte.





Visualizza questo post su Instagram I’m in Paris today and you ? Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 7 Nov 2019 alle ore 4:55 PST

Non sorprende che il suo profilo abbia la bellezza di quasi sei milioni di followers. Nessuno resiste alla sua bellezza. Recentemente ha fatto davvero perdere la testa ai propri fan pubblicando una serie di foto provocanti.

