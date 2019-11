Raoul Bova e Rocío beccati così: la voce corre veloce. E no, non è una bella notizia

Sono iniziate a luglio le riprese della nuova serie tv “Giustizia per tutti”, prossimamente in onda su Canale 5. È una storia di malagiustizia con protagonista Roberto, fotografo di successo, accusato di omicidio della moglie Beatrice e condannato al carcere per 30 anni. Lo scenario è quello della città di Torino e nel cast il nome di Raoul Bova emana già la sua luce da riflettori. Non è la prima volta che nella vita di Raoul Bova il lavoro vada a costituire lo stimolo adatto per caricare di inaspettate sorprese la sua quotidianità. E anche in questo caso, trasferitosi a Torino con la famiglia, l’attore italiano dalla bellezza intramontabile inizia a non saper conciliare il dovere con il piacere.

Ripresi durante una passeggiata, Raoul e Rocio Morales non sembrano passarsela così tanto bene e a parlare sono i loro volti, sicuramente meno luminosi della giornata di sole che vede dare il benvenuto alla coppia di attori e alle splendide figlie, Luna e Alma, tutti intenti a dedicarsi a un vivo shopping in famiglia!

















Lei, Rocio Morales, prima modella, poi attrice, conosce e si innamora di Raoul proprio sul set di ripresa di "Immaturi –il viaggio", di Paolo Genovese, che in principio nacque come un film per poi organizzarsi in sequel, dunque in serie tv di grande successo, dando ai due la possibilità di rafforzarsi anche sentimentalmente. Lui, Raoul Bova, precedentemente sposato con Chiara Giordano, con alle spalle forse molta più dimestichezza in termini di padre di famiglia.









Adesso dovranno sapere organizzare, anzi riorganizzare al meglio, i nuovi ritmi nella città attraversata dal fiume Po; soprattutto Morales verrà chiamata a prendere in mano la gestione familiare, posto che Raoul dovrà sacrificare molto del suo tempo per continuare alle riprese di una serie, si spera, di grande successo come lo è stato per la creatura di Genovese e che inaugurerà il nuovo anno.





Quel che è certo è che non dovranno in alcun modo demordere, riuscendo a superare insieme questo periodo di profonda stanchezza. Come accadde per i protagonisti di “Immaturi”, un gruppo di adulti che, a causa di un errore, sono stati costretti ad affrontare nuovamente l’esame di maturità, anche Raoul e Rocio dovranno dimostrare di essere adulti e prendere di petto il difficile ma inevitabile compromesso tra lavoro e vita personale.

