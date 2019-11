Anna Tatangelo ancora protagonista sui social. L’ultima storia su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan che l’hanno riempita di complimenti e cuori. Dopo un’estate sotto i riflettori, continua la stagione d’oro di Anna Tatangelo. E vedendo le immagini si capisce bene il perché. La cantante di Sora inizia la sua storia con un camminata che sensuale è dire poco. Passi suadenti e eleganti: una camminata felina in micro shorts, gambe e fianchi che fanno sognare.

I like alla foto in quasi 24 ore sono più di 64mila e c’è da scommettere che aumenteranno. Fianchi armoniosi, il pullover grigio evidenzia il seno abbondante, sguardo ammaliante e labbra carnosissime. Anna Tatangelo, 32 anni, è più bella che mai. “Buongiorno raggio di sole in una giornata grigia ”, “Il più bel sole sei tu e tu e la tua musica illuminate le mie giornate ”, “Mamma mia Anna, non ci sono parole…divina è dire poco. La femminilità fatta persona…incantevole!!”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto. Continua dopo la foto

















Anna Tatangelo, alla quale Gigi D’Alessio ha dedicato un brano del suo nuovo album Noi due. L’artista di recente ha svelato a Radio Italia per cosa “lei si lamenta un pochino …”. Indovinate? Gigi sarebbe poco romantico …! “Se scrivo una canzone in cui sto male, tutti pensano che è lei che mi fa stare male; se ne faccio una positiva, tutti pensano che a casa va tutto bene. ‘Una bellissima storia d’amore’ è per lei: l’ho detto subito, così è chiaro, era doveroso”. Continua dopo la foto









E ancora: “Sono più a bravo a dirlo con la musica: lei si lamenta di questo, secondo lei le dico cose romantiche solo nelle canzoni… Queste sono dediche che rimangono”. Anna Tatangelo nasce a Sofra (FR) il 9 gennaio 1987. Canta dalla tenera età di sette anni, partecipando a varie manifestazioni a livello provinciale e regionale. Nel 2002 ha solo quindici anni quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con “Doppiamente fragile”. Continua dopo la foto













Sebbene giovanissima è già molto spigliata e anche grazie alla sua bellezza viene scelta per affiancare Pippo Baudo alla conduzione della trasmissione “Sanremo Top”. Anima libera e irrequieta Anna Tatangelo travolge tutti con il suo entusiasmo e la sua bellezza.

