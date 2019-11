Barbara D’Urso, la foto senza trucco lascia tutti esterrefatti. Eppure è proprio lei (anche se non si direbbe)

Barbara D’Urso, l’avete mai vista senza trucco? La celebre conduttrice è amatissima e nota per i suoi seguitissimi programmi. Tutti sanno anche che Barbara D’Urso, nei suoi programmi, è esposta a “luci miracolose” che le fanno dimostrare molti anni in meno. La stessa D’Urso, vista con la luce naturale o con la luce dei suoi studi sembra un’altra persona. In queste ore, poi, sta circolando una foto che ritrae Barbara D’Urso completamente senza trucco. Le foto sono state pubblicate da varie riviste di gossip e poi rilanciate sul web.

Barbara D'Urso non ha neanche un filo di trucco e non sembra neanche lei. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D'Urso è ovviamente una donna normale e, quando è in casa, non è tutta truccata come è in televisione. Solo che noi siamo abituati a vederla in tv tutta perfetta e quindi le foto acqua e sapone fanno un certo effetto. I paparazzi hanno beccato la D'Urso mentre si affacciava, assonnata, alla finestra.

















Beh, certo, Barbara D'Urso in versione acqua e sapone è un'altra donna rispetto alla vamp della televisione. Però bisogna ammettere che Barbara D'Urso è comunque una bella donna. Per esempio pare che non si sia mai sottoposta ad alcun ritocchino come invece hanno fatto molte sue colleghe. E quindi quel che vediamo – anche senza trucco – è tutta roba sua. Senza inganno. Non male. Soprattutto considerando la sua età. Barbara D'Urso non è più una ragazzina…









Anzi… Classe 1957, la D'Urso ha compiuto 62 anni lo scorso maggio. Dunque non le si può dire nulla. A proposito di paparazzi, nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ne ha ospitati tre. Tra questi c'è anche Alessandro Fiumara che in studio ammette di aver fotografato la conduttrice col suo architetto, facendolo passare per il suo fidanzato in un servizio di qualche tempo fa. "Uno degli autori di quelle foto sono stato io", ha ammesso il paparazzo.





A quel punto Barbara D’Urso prende la parola e spiega: “Il mio architetto, che veramente è mio fratello e uno dei miei migliori amici Raffaele, perché le foto tu le hai vendute al giornale, facendo finta che entravamo in casa insieme sapendo benissimo che l’atteggiamento era quello di due amici?”. E il paparazzo: “Io faccio delle foto in sequenza poi è il giornale che sceglie quali utilizzare”.

