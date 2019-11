Solo pochi giorni fa il salotto di Barbara D’Urso ha ospitato gli innamoratissimi Moreno Merlo e Paola Caruso, ma senza lasciare tregua ai loro fantasmi. Un amore “part-time”, ecco come definisce la showgirl calabrese la relazione con Merlo, ex corteggiatore di Temptation Island, che fino a poco tempo prima appariva il compagno più premuroso del mondo. Sicuramente scottata dalla precedente convivenza con Francesco Caserta, Paola cresce da sola il dolce Michelino, nato il 2 marzo, e sembra non trovare più in Moreno l’uomo con cui condividere valori e principi.

A sentirli parlare e sorridere sulle poltroncine della D’Urso, Paola e Moreno erano senza dubbio una coppia felice e consolidata, pronti a procedere a passi cauti verso la costruzione di una relazione seria e duratura: “Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino”.

















I presupposti non mancavano di certo e Paola già si vedeva nel suo splendido abito bianco da sposa, ma qualcosa, evidentemente, si era già rotto da tempo. Dopo la chiacchierata con Barbara, i due giovani e bellissimi innamorati non danno più notizie di sé né sulla bacheca Instagram né su altri canali social. Nessuna foto di coppia, nessun commento che riesca a rassicurare il pubblico che il loro sia ancora un amore consapevole e desiderato con forza.









Non è da biasimare la cautela di Paola Caruso, una donna in grado di farsi coraggio e crescere un bambino da sola, che sicuramente conosce l’incubo della solitudine come tante altre donne che hanno sofferto e soffrono di un abbandono ingiustificato da parte di uomini che avrebbero definito davvero i compagni di una vita intera. Può davvero essere finito tutto così?





Barbara D’Urso ha fatto cadere il velo di Maya, facendo emergere, forse, i timori e le remore che Paola, in cuor suo, sentiva nei confronti di Moreno, che ricordiamolo, da buon italiano, non esitava a frequentare con assiduità la casa della mamma. Erano tutti presagi o forse spetta a Moreno dimostrare di essere davvero pronto a mettere su famiglia? La conduttrice di Mediaset non risparmia tempo alle relazioni basate su fondamenta non solide e gli altarini vengono sempre scoperti prima o poi, persino in televisione.

