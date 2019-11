Lilli Gruber, avete mai visto il suo fisico bestiale? Eccola in pantaloncini a 62 anni suonati. Che bomba!

Lilli Gruber, fisico perfetto a 60 anni. Brava, bella, di carattere. Lilli Gruber è una delle giornaliste più amate d’Italia. Attiva come giornalista televisiva dagli anni ’80, ha lavorato prima al TgR, poi al Tg1 e al Tg1: ha condotto le principali edizioni delle testate ed è stata anche inviata. Per esempio, per la Rai, ha seguito eventi di rilevanza mondiale come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq. È anche scrittrice: durante la sua carriera ha scritto vari saggi e romanzi pubblicati sia da Rai Eri e Rizzoli.

Non solo: dal 2004 al 2008 è stata parlamentare europea, eletta dalla Lista Uniti nell'Ulivo, ma si è dimessa prima della fine del mandato per assumere nel settembre 2008 la conduzione della trasmissione Otto e mezzo, che va ancora oggi in onda su LA7. È una tosta, la Gruber. Che sa come tener testa ai politici e agli opinionisti. E, diciamocelo chiaramente, è anche una bella donna. Bellissima. Non solo ha un viso indimenticabile: ha anche un gran fisico nonostante l'età.

















La Gruber, classe 1957, ha 62 anni, eppure si mantiene alla perfezione. Di recente è stata paparazzata da Novella 2000 mentre fa jogging e le foto del suo fisico e delle sue gambe hanno lasciato tutti senza parole. È grazie allo sport che si mantiene così? Probabilmente sì. Il suo fisico è asciutto, tonico e allenato e non ha nulla da invidiare a molte donne, anche più giovani di lei. Avete visto che roba? Una roba pazzesca, non c'è nulla da dire.









Una donna forte che tiene al suo aspetto fisico, si prende cura di sé e fa alla grande il suo lavoro. Di recente, proprio dalla scrivania di "Otto e mezzo", Lilli Gruber ha deciso di scendere in campo contro quella che lei chiama "la politica del testosterone" . Lo ha fatto con un libro che è un vero reportage a sostegno delle donne. Il libro si intitola: "Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone" ed è edito da Solferino.





Il suo desiderio di esternare il proprio pensiero è nato da un incontro con Matteo Salvini: nel libro infatti Lilli Gruber riporta lo scambio di battute avuto durante una puntata di "Otto e mezzo" con l'ex ministro. Tre le sue proposte per restituire dignità alle donne, la Gruber auspica una tecnologia al servizio delle donne e contro la violenza. Brava!

