“È così!”. Samanta Togni a sorpresa: la ballerina di ‘Ballando con le stelle’ ha deciso

Si preannuncia un 2020 strepitoso per la ballerina Samanta Togni. La donna dallo scorso mese di luglio è impegnata sentimentalmente con il chirurgo plastico Mario Russo. Un amore scoppiato sul treno ad alta velocità Napoli-Roma. A ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo, la donna aveva affermato recentemente: “Lui lavora e vive a Dubai. Prima tornava ogni due settimane, ora invece ogni settimana”, a testimonianza del grande legame che li lega.

E nonostante il rapporto sia nato da pochissimi mesi, i due sono già pronti al grande passo. Hanno già deciso di sposarsi e lo faranno il prossimo 15 febbraio. Per Samanta si tratterà delle seconde nozze, visto che quasi vent'anni fa si sposò con Mirko, dal quale ebbe il figlio Edoardo, oggi diciottenne. E non sono escluse altre novità nella sua vita anche professionale.

















La ballerina 38enne ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Nuovo', dove mette in dubbio la sua presenza a 'Ballando con le stelle': "Ballando con le Stelle 2020? Non lo so, potrei prendermi un anno sabbatico. Non voglio smettere di lavorare, ma punto a fare cambiamenti professionali". E nel cassetto ci sarebbero già degli obiettivi da raggiungere.













Visualizza questo post su Instagram Ieri sera al @teatromanzoni sono venute a vedermi le amiche di sempre ❤️#ricettedamore Un post condiviso da Samanta Togni (@samantatogni) in data: 6 Nov 2019 alle ore 10:14 PST

Il suo scopo è quello di condurre un programma di attualità, dedicato ai giovani. La Togni è anche stata invitata a diverse trasmissioni della Rai ed ora è alle prese con lo spettacolo teatrale 'Ricette d'amore', dove lavora assieme a Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Federica Cifola ed Ascanio Pacelli.

Qualche tempo fa la danzatrice aveva invece parlato più che bene del suo ex fidanzato Christian Panucci: “È parte della mia vita da due anni e mezzo, Christian. Piano piano, giorno dopo giorno, cerchiamo di costruire qualcosa di grande. Ci siamo conosciuti a Ballando con le stelle, ma non ballavamo insieme e lì non è successo nulla. Poi la vita me l’ha riproposto, ha allenato la Ternana che è la squadra di calcio della mia città. Samuel Peron, che era rimasto in contatto con lui, ha organizzato una cena a Terni e poi piano piano, col tempo, ci siamo conosciuti”. Nel recente passato Samanta è anche stata giurata di ‘Miss Italia 2019’ ed inviata di ‘Buongiorno benessere’ su Rai 1. Nel 2016 ha anche partecipato al video ufficiale del brano ‘Rinascendo’ dell’artista Valerio Scanu.

